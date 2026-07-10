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FRANCE

ASSE Mercato : deux nouvelles recrues attendues avant la fin de la semaine ?

Par Fabien Chorlet - 10 Juil 2026, 06:00
Ian Cathro, le nouvel entraîneur de l'ASSE

En plus de Thierno Ballo, dont la signature est attendue dans les prochaines heures, l’ASSE pourrait également enregistrer celle de Mahmour Ndiaye d’ici dimanche.

Comme révélé ce mercredi par le compte X Babou Le Vert, bien informé sur le mercato stéphanois, le dossier Mahmour Ndiaye a été relancé par l’AS Saint-Étienne. Malgré un petit accroc contractuel, les discussions entre le club forézien et le jeune gardien sénégalais se poursuivraient. Les dirigeants stéphanois seraient optimistes quant à la finalisation de ce dossier.

Officialisation d’ici dimanche pour Mahmour Ndiaye ?

Une information confirmée par Peuple Vert. Nos confrères précisent que l’officialisation de l’arrivée de Mahmour Ndiaye chez les Verts pourrait intervenir d’ici la fin de la semaine si les négociations entre les deux parties aboutissent. Pour rappel, l’ASSE aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec Sarpsborg sur les bases d’un transfert d’1,5 million d’euros, assortie de bonus.

Âgé de 20 ans, Mahmour Ndiaye est considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération au Sénégal. International sénégalais chez les jeunes, il évolue depuis plusieurs saisons à Sarpsborg, en Norvège, où ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens.

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