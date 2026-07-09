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ASSE : Manon Stassin dévoile le bas !

Par Bastien Aubert - 9 Juil 2026, 00:00
Lucas Stassin (ASSE)

Manon Stassin, soeur de Lucas, attaquant de l’ASSE, a fait monter la température avec une série de photos plutôt charmeuses.

Elle n’est pas une joueuse de l’ASSE mais son nom est forcément associé à celui de Lucas Stassin (21 ans). Manon Stassin, la sœur de l’attaquant belge des Verts, a fait parler d’elle avec une nouvelle publication sur Instagram.

La jeune femme a partagé deux photos où elle prend la pose dans une tenue simple, composée notamment d’un débardeur blanc et d’un jean ouvert sur le haut. Une publication qui a rapidement attiré l’attention de ses abonnés, nombreux à réagir dans les commentaires.

Manon Stassin fait monter la température 

Avec une communauté qui suit régulièrement ses contenus sur les réseaux sociaux, Manon Stassin s’affiche comme une personnalité de plus en plus suivie autour de l’univers de l’attaquant stéphanois. Pendant ce temps, Lucas Stassin poursuit lui son aventure avec l’ASSE. 

Auteur d’une saison intéressante sous le maillot vert, le jeune attaquant belge reste au centre des discussions du mercato alors que plusieurs clubs européens surveillent sa situation. Après avoir retrouvé la Ligue 2, Saint-Étienne compte sur lui pour mener l’attaque des Verts et participer à l’objectif remontée en Ligue 1. Son avenir sera également l’un des dossiers importants de l’été stéphanois.

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