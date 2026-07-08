Courtisé sur ce mercato estival, Matias Siltanen (19 ans) serait proche de s’engager en faveur du Toulouse FC à la surprise générale !

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs français depuis de longs mois, Matias Siltanen est tout proche de prendre la direction… du Toulouse FC.

Siltanen fonce vers Toulouse

Le milieu finlandais de 19 ans, suivi notamment par l’ASSE, l’OL, le RC Lens et le Stade Rennais, pourrait bien créer la surprise sur ce mercato. Selon Foot Mercato, le TFC est en passe de boucler l’arrivée de l’un des plus grands espoirs du football finlandais.

Les négociations avec Djurgårdens avancent rapidement autour d’un transfert estimé à 6 millions d’euros, bonus compris. Le dossier semblait pourtant promis à l’OL en début de semaine. Mais l’international Espoirs finlandais a finalement donné son accord pour poursuivre sa progression sous les couleurs toulousaines.

L’OL coiffé au poteau ?

Arrivé seulement l’hiver dernier à Djurgårdens en provenance du KuPS pour environ 1,2 million d’euros, Siltanen n’a eu besoin que de quelques mois pour s’imposer comme titulaire et attirer les regards de nombreux recruteurs européens. En France, plusieurs clubs suivaient déjà son évolution depuis près d’un an. L’ASSE, le RC Lens et le Stade Rennais avaient notamment coché son nom, séduits par son volume de jeu, sa qualité technique et son énorme potentiel de progression.

Finalement, Toulouse semble avoir pris tout le monde de vitesse. Le club haut-garonnais s’apprête à réaliser une opération importante en attirant un joueur considéré comme l’un des futurs cadres de la sélection finlandaise. Si l’accord se confirme dans les prochains jours, le TFC frappera un joli coup sur le marché en devançant plusieurs concurrents de Ligue 1, dont l’OL, qui semblait pourtant tenir la corde il y a encore quelques jours.