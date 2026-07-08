Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Selon nos informations, la Bundeliga pourrait revenir frapper à la porte de l’ASSE au sujet d’Augustine Boakye (25 ans).

L’avenir d’Augustine Boakye pourrait bien s’écrire loin du Chaudron la saison prochaine. Déjà convoité lors du dernier mercato hivernal, le milieu offensif de l’ASSE suscite de nouveau un intérêt en Allemagne.

Hambourg a déjà tenté sa chance

Selon nos informations, la Bundesliga pourrait rapidement revenir à la charge pour tenter d’attirer l’international ghanéen de 25 ans. Arrivé en provenance d’Autriche à l’été 2024, Boakye n’a pas tardé à séduire les supporters stéphanois. Grâce à sa qualité technique, sa percussion et sa capacité à éliminer dans les petits espaces, il est rapidement devenu l’un des joueurs les plus imprévisibles de l’effectif des Verts.

Lors du mercato hivernal, Hambourg avait déjà tenté sa chance. Le milieu ghanéen avait alors privilégié la stabilité en restant dans le Forez jusqu’à la fin de la saison. Mais cet été, le contexte pourrait être bien différent. Les clubs allemands apprécient toujours autant son profil, convaincus que ses qualités lui permettraient de franchir un cap dans un championnat plus relevé.

Un dossier estimé à 6 M€ ?

L’ASSE, de son côté, ne ferme pas totalement la porte à un départ. Les discussions devraient véritablement débuter au retour de vacances du Ghanéen, après son parcours en Coupe du Monde 2026. Sous contrat jusqu’en 2028, Augustine Boakye dispose d’une situation contractuelle confortable.

Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 6 millions d’euros, mais les dirigeants stéphanois pourraient réclamer davantage en cas de véritable bataille entre plusieurs clubs allemands. Le dossier pourrait donc rapidement s’animer dans les prochaines semaines, alors que le mercato des Verts reste particulièrement mouvementé.