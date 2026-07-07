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FRANCE

ASSE : un renfort des Verts serait déjà reparti ! 

Par Bastien Aubert - 7 Juil 2026, 23:20
Ben Old (ASSE)

Ben Old (23 ans), latéral gauche de l’ASSE, a fait un bref retour à L’Étrat ce mardi. 

Le retour aura été de courte durée pour Ben Old. Éliminé de la Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande le 27 juin, le jeune latéral gauche de l’ASSE avait fait son retour au Centre sportif Robert-Herbin ce mardi afin de reprendre progressivement le chemin de l’entraînement avec les Verts. Mais son passage à L’Étrat n’aura été que très bref. 

Ben Old, un retour express à l’ASSE ?

Selon Tribune Stéphanoise, Ben Old est apparu dans une vidéo publiée par le club stéphanois, dans laquelle il donne notamment son avis sur les nouveaux maillots de l’ASSE, dont la sortie officielle est programmé pour ce mercredi 8 juillet.

Une courte séquence qui aura permis aux supporters de revoir le joueur avant son départ temporaire. Le défenseur de 23 ans bénéficie désormais de quelques jours supplémentaires de récupération avant de retrouver ses coéquipiers et de préparer la nouvelle saison sous les ordres d’Ian Cathro.

Le repos du guerrier avant la reprise des Verts 

Arrivé à l’ASSE avec l’étiquette d’un joueur à fort potentiel, Ben Old doit encore franchir un cap après une première saison perturbée par les blessures et une adaptation progressive au football français. Son profil reste toutefois apprécié en interne, notamment grâce à sa polyvalence et ses qualités athlétiques.

Avec la nomination d’Ian Cathro et la volonté du club de construire un effectif plus dynamique, le Néo-Zélandais pourrait avoir une carte importante à jouer lors de cette préparation estivale. Le nouveau staff technique de l’ASSE attend désormais de le récupérer à 100 % pour évaluer sa place dans la nouvelle hiérarchie.

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