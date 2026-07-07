Ligue 2 : l’ASSE voit un gros rival gagner du poids en coulisses

L’AS Saint-Étienne connaît désormais l’un de ses principaux concurrents pour la montée et le titre de champion de Ligue 2 : le Stade de Reims. Et les Rémois viennent peut-être de gagner un atout supplémentaire en coulisses.

Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, a été élu ce lundi 6 juillet 2026 à la tête du collège de Ligue 2. Une nomination importante dans les instances du football français, alors que Reims ambitionne de rebondir immédiatement après sa relégation.

Jean-Pierre Caillot prend la tête du collège de Ligue 2

Les présidents des clubs de Ligue 2 ont choisi Jean-Pierre Caillot pour succéder à Bernard Joannin à la présidence du collège de Ligue 2.

Le président d’Amiens avait pourtant été réélu pour quatre ans en 2024, mais il a quitté ses fonctions après la relégation de son club en Ligue 3 à l’issue de la saison 2025-2026.

Déjà membre du conseil d’administration de la LFP, Jean-Pierre Caillot représentera désormais les clubs de Ligue 2 au sein de cette instance. Une responsabilité supplémentaire pour le patron rémois, déjà installé depuis 24 ans à la tête du Stade de Reims.

Reims se renforce aussi en coulisses

Cette élection ne change évidemment rien directement au terrain. Elle ne donnera ni point ni avantage sportif au Stade de Reims dans la course à la montée.

Mais elle confirme le poids important de Jean-Pierre Caillot dans le football professionnel français. Ancien président du collège de Ligue 1 entre 2021 et 2025, le dirigeant rémois possède une expérience rare dans les instances et une connaissance très fine des dossiers qui concernent les clubs professionnels.

Pour l’ASSE, qui vise un retour immédiat en Ligue 1, cette montée en puissance de Reims ne passe pas inaperçue. Les Rémois auront eux aussi la pression du résultat après leur descente et devraient faire partie des équipes les plus attendues du championnat.

Caillot promet de défendre l’intérêt collectif

Après son élection, Jean-Pierre Caillot a tenu à remercier les présidents de Ligue 2 pour leur confiance.

« Cette élection m’honore et m’oblige. Je considère depuis toujours que l’engagement au sein des instances du football professionnel est une responsabilité importante, au service de l’intérêt collectif », a-t-il déclaré sur le site officiel du Stade de Reims.

Le président rémois assure vouloir mettre son expérience au service de tous les clubs de Ligue 2. Mais dans le Forez, cette information rappelle surtout une chose : la bataille pour le titre et la montée ne se jouera pas uniquement avec l’ASSE.

Reims aura de gros moyens, une forte ambition et désormais un président encore plus influent dans le paysage du football français.