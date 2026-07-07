À LA UNE DU 7 JUIL 2026
[14:40]OM : coup dur pour Genesio, son chouchou pas loin de quitter Marseille !
[14:20]FC Nantes, RC Lens, OM, Stade Rennais : Abline et Sinayoko ciblés par un gros club de Ligue 1 !
[14:00]Le nouveau Maire de Saint-Étienne dévoile ses grands projets pour l’ASSE
[13:40]Ligue 2 : l’ASSE voit un gros rival gagner du poids en coulisses
[13:20]FC Nantes : un ancien cadre file renforcer un rival de Ligue 2 !
[13:00]ASSE : Tanenbaum va récupérer une somme folle grâce à cette vente
[12:40]OM : un ancien de l’OGC Nice ciblé pour renforcer la défense ?
[12:20]ASSE : Kilmer Sports a fait une affaire en or à 2 M€ et économise déjà 3 M€
[12:00]Revue de presse Coupe du Monde 2026 : Mbappé répond à la polémique raciste, Rudi Garcia agit avec classe !
[11:40]L’OM prépare l’avenir avec une nouvelle arrivée sur le banc

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes, RC Lens, OM, Stade Rennais : Abline et Sinayoko ciblés par un gros club de Ligue 1 !

Par Louis Chrestian - 7 Juil 2026, 14:20

L’AS Monaco prépare déjà l’après-Folarin Balogun. Le club de la Principauté scrute le marché des attaquants et deux profils bien connus de Ligue 1 ont été placés sur sa liste : Matthis Abline et Lassine Sinayoko.

Des dossiers qui pourraient rapidement agiter le mercato, alors que plusieurs clubs français suivent également de près ces deux joueurs.

Monaco insiste pour Matthis Abline

L’ASM ne lâche pas Matthis Abline. Selon les dernières informations de Foot Mercato, Monaco avait déjà formulé une première offre de 15 millions d’euros il y a quelques semaines, mais le FC Nantes l’avait refusée.

Pour autant, le contact serait toujours maintenu entre les deux clubs. Les dirigeants monégasques apprécient le profil de l’attaquant nantais, capable d’évoluer dans plusieurs rôles offensifs et de s’imposer comme une solution d’avenir.

Les Canaris savent toutefois qu’ils disposent d’un joueur très convoité. Après leur relégation, conserver Abline s’annonce comme un défi majeur durant l’été.

Sinayoko également sur les tablettes

Lassine Sinayoko fait aussi partie des pistes étudiées par Monaco. L’intérêt serait réel, même si aucune offre n’aurait encore été transmise pour l’attaquant.

Le joueur possède un profil différent, avec davantage de puissance et de capacité à attaquer les espaces. Son nom circule depuis plusieurs semaines sur le marché, preuve que ses performances n’ont pas laissé les recruteurs indifférents.

Monaco pourrait donc avancer sur ce dossier si la piste Abline venait à se compliquer.

Un troisième buteur mystérieux dans la course

L’ASM ne se limite pas à ces deux noms. Un troisième attaquant, évoluant à l’étranger, serait également ciblé par les dirigeants monégasques.

Le message est clair : Monaco veut anticiper un possible départ de Balogun et trouver rapidement un joueur capable de peser dans son animation offensive.

Entre Matthis Abline, Lassine Sinayoko et cette piste encore secrète, le mercato monégasque promet déjà d’être animé. Et le FC Nantes est prévenu : son attaquant vedette reste au cœur d’un dossier brûlant.

Compétitions

Actu foot Compétitions : les infos les plus chaudes

À lire aussi