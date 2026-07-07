FC Nantes, RC Lens, OM, Stade Rennais : Abline et Sinayoko ciblés par un gros club de Ligue 1 !

L’AS Monaco prépare déjà l’après-Folarin Balogun. Le club de la Principauté scrute le marché des attaquants et deux profils bien connus de Ligue 1 ont été placés sur sa liste : Matthis Abline et Lassine Sinayoko.

Des dossiers qui pourraient rapidement agiter le mercato, alors que plusieurs clubs français suivent également de près ces deux joueurs.

Monaco insiste pour Matthis Abline

L’ASM ne lâche pas Matthis Abline. Selon les dernières informations de Foot Mercato, Monaco avait déjà formulé une première offre de 15 millions d’euros il y a quelques semaines, mais le FC Nantes l’avait refusée.

Pour autant, le contact serait toujours maintenu entre les deux clubs. Les dirigeants monégasques apprécient le profil de l’attaquant nantais, capable d’évoluer dans plusieurs rôles offensifs et de s’imposer comme une solution d’avenir.

Les Canaris savent toutefois qu’ils disposent d’un joueur très convoité. Après leur relégation, conserver Abline s’annonce comme un défi majeur durant l’été.

Sinayoko également sur les tablettes

Lassine Sinayoko fait aussi partie des pistes étudiées par Monaco. L’intérêt serait réel, même si aucune offre n’aurait encore été transmise pour l’attaquant.

Le joueur possède un profil différent, avec davantage de puissance et de capacité à attaquer les espaces. Son nom circule depuis plusieurs semaines sur le marché, preuve que ses performances n’ont pas laissé les recruteurs indifférents.

Monaco pourrait donc avancer sur ce dossier si la piste Abline venait à se compliquer.

🚨🔴⚪️ #ASMonaco



❗️ L'ASM prépare l'après Balogun



🎯 Lassine Sinayoko : Intérêt réel, pas d'offre



🎯 Mathis Abline : 1re offre de 15 M€ refusée il y a quelques semaines, contact maintenu avec Nantes



👀Un 3e buteur mystère (étranger) est aussi sur la liste… pic.twitter.com/L1jEyQgykQ — Sébastien Denis (@sebnonda) July 7, 2026

Un troisième buteur mystérieux dans la course

L’ASM ne se limite pas à ces deux noms. Un troisième attaquant, évoluant à l’étranger, serait également ciblé par les dirigeants monégasques.

Le message est clair : Monaco veut anticiper un possible départ de Balogun et trouver rapidement un joueur capable de peser dans son animation offensive.

Entre Matthis Abline, Lassine Sinayoko et cette piste encore secrète, le mercato monégasque promet déjà d’être animé. Et le FC Nantes est prévenu : son attaquant vedette reste au cœur d’un dossier brûlant.