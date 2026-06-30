FC Nantes Mercato : un cadre du vestiaire annonce son départ, les supporters touchés en plein coeur !  

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Au FC Nantes depuis janvier 2025, Francis Coquelin (35 ans) a annoncé son départ via son compte Instagram.

C’est une page qui se tourne au FC Nantes. Arrivé il y a un an et demi, Francis Coquelin a officialisé son départ du club via un message publié sur son compte Instagram, empreint d’émotion et de reconnaissance.

Coquelin annonce son départ du FC Nantes

À 35 ans, l’ancien milieu d’Arsenal a tenu à remercier les supporters du FC Nantes, dans un texte où transparaît une vraie connexion avec le public de la Beaujoire malgré une période sportive compliquée.

« Comment ne pas comprendre votre frustration après une saison compliquée. Vous êtes un rouage essentiel de ce club, et avec votre soutien permanent je suis sûr que le club fera une grande saison et je lui souhaite de retrouver la place qui est la sienne en Ligue 1 », a-t-il notamment écrit.

Coquelin a également insisté sur l’attachement qu’il conservera pour le FC Nantes, évoquant un club qui restera « à jamais dans son cœur ». Un message qui a rapidement fait réagir les supporters, touchés par la tonalité sincère de son départ.

« Vous êtes un rouage essentiel de ce club »

Sur le plan sportif, ce départ marque la fin d’une expérience d’encadrement mitigée dans un effectif du FC Nantes souvent rajeuni et en reconstruction. Coquelin apportait son vécu et son sens du jeu dans un milieu parfois en manque de repères.

Le FC Nantes va désormais devoir compenser cette perte d’expérience dans un secteur clé, alors que le club cherche à stabiliser son effectif après une saison jugée irrégulière. Un nouveau cycle s’ouvre donc chez les Canaris, avec la nécessité de reconstruire sans plusieurs joueurs d’expérience.