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FRANCE

OM : un ex du FC Nantes et Stade Rennais remplace Lorenzi à Brest

Par Bastien Aubert - 29 Juin 2026, 18:00
Christophe Le Roux (Brest)

Pour remplacer Grégory Lorenzi à la tête du recrutement, le Stade Brestois a misé sur Christophe Le Roux, un fin connaisseur du football breton passé notamment par le FC Nantes et le Stade Rennais.

Le Stade Brestois continue de remodeler son organigramme. Après le départ de Grégory Lorenzi, parti à l’OM cet été, le club finistérien a choisi de confier la direction de sa nouvelle cellule de recrutement à Christophe Le Roux, une personnalité reconnue dans le football breton.

Le Roux remplace Lorenzi à Brest 

Ancien joueur, Christophe Le Roux a effectué l’intégralité de sa carrière professionnelle en Bretagne. Il a notamment porté les couleurs du FC Nantes entre 1996 et 1999 avant de rejoindre le Stade Rennais, où il a évolué de 1999 à 2002. Une fois les crampons raccrochés, il s’est rapidement tourné vers le recrutement. 

C’est au FC Lorient qu’il s’est construit une solide réputation, occupant successivement les postes de recruteur, coordinateur sportif puis directeur sportif durant près de quinze années. Le Stade Brestois compte désormais s’appuyer sur cette expérience pour poursuivre son développement. Christophe Le Roux aura pour mission de piloter une cellule de recrutement entièrement renouvelée afin d’identifier les meilleurs profils pour renforcer l’effectif breton. 

Un ex du FC Nantes et du Stade Rennais 

Le Roux ne sera pas seul dans cette mission. Il sera accompagné de Matthieu Laot, Brestois d’origine, actuellement directeur technique et tactique au sein de la Ligue Professionnelle des Entraîneurs (LPE). À travers son expertise en analyse de performance et son activité au sein de Consulting Sport Performance, il participera activement à la stratégie sportive et au recrutement du club. 

Avec ce nouveau duo, le Stade Brestois mise sur une parfaite connaissance du football français et breton, mais aussi sur une approche moderne de la performance et du scouting. Un choix qui s’inscrit dans la volonté du club de poursuivre sa progression malgré le départ de Grégory Lorenzi.

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