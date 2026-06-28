Stade Rennais Mercato : un attaquant en vue au Mondial envoie un signal fort à Rennes

Nouvelle étape dans la carrière de Breel Embolo. L’attaquant du Stade Rennais a décidé de confier ses intérêts à Enzo Raiola, neveu de Mino Raiola.

Le Stade Rennais voit l’un de ses attaquants prendre une décision importante en dehors des terrains. Selon une information révélée par le journaliste spécialisé Nicolò Schira, Breel Embolo a choisi Enzo Raiola comme nouvel agent, mettant ainsi fin à sa précédente collaboration.

Ce changement intervient alors que l’international suisse est actuellement engagé à la Coupe du Monde 2026, où il affrontera l’Algérie en 16es de finale vendredi à 5 heures du matin. Il est d’ailleurs régulièrement décisif avec 1 but et 2 passes dé en 3 matchs.

Un départ prévu ?

Neveu de Mino Raiola, Enzo Raiola s’est imposé ces dernières années comme l’un des agents les plus influents du football européen. Il accompagne déjà de nombreux joueurs, à l’image d’un Gianluigi Donnarumma, ancien du PSG.

Reste à savoir si cette décision de Breel Embolo aura un impact sur son futur à Rennes, qui pourrait être remis en question cet été. Affaire à suivre…