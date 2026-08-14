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ASSE Mercato : après Benfica, un nouveau club fait le forcing pour Stassin !

Par William Tertrin - 14 Août 2026, 19:00
Lucas Stassin (ASSE)

Après une saison mitigée avec l’ASSE, Lucas Stassin se rapproche d’un départ. Alors que Benfica reste attentif à sa situation, Hull City vient de se positionner sur l’attaquant belge de 21 ans.

Lucas Stassin pourrait bien vivre ses dernières heures sous le maillot de l’ASSE. Après avoir longtemps retenu son jeune attaquant, le club stéphanois semble désormais disposé à ouvrir la porte à un transfert cet été. Une évolution importante dans un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer.

À 21 ans, Lucas Stassin sort d’un exercice mitigé sur le plan statistique. Avec 11 buts et 9 passes décisives en 35 matches, l’international belge a tardé à confirmer les belles promesses en Ligue 1, et un transfert avorté qu’il a dû digérer.

Arrivé à Saint-Étienne en 2024, l’ancien joueur d’Anderlecht et de Westerlo reste sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2028. Le club dispose donc d’une position favorable pour négocier son départ.

Hull City se positionne

Selon les dernières informations de Foot Mercato ce vendredi, Hull City est officiellement entré dans la course pour recruter Stassin. Le club anglais promu en Premier League, très actif sur le marché des transferts, aurait placé le buteur stéphanois parmi ses cibles pour renforcer son secteur offensif.

Cette offensive anglaise vient concurrencer l’intérêt déjà évoqué de Benfica. Le club lisboète suit également la situation du Belge, tandis que les discussions entre l’ASSE et un prétendant seraient toujours en cours.

Le dossier s’accélère à Saint-Étienne

La situation est donc bien différente de celle de l’été dernier. À l’époque, l’ASSE avait refusé de laisser partir Stassin malgré plusieurs sollicitations. Désormais, la direction stéphanoise apparaît beaucoup plus ouverte à une vente, alors que le joueur conserve une belle cote sur le marché.

Entre Hull City et Benfica, la concurrence pourrait donc s’intensifier dans les prochains jours. Pour l’ASSE, l’objectif sera désormais de trouver la meilleure issue financière pour son jeune attaquant, tandis que Stassin pourrait rapidement découvrir un nouveau championnat.

ASSE

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