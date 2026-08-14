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Laval – FC Nantes  : Saïdou Sow se sert de l’ASSE pour motiver les Canaris !

Par Laurent Hess - 14 Août 2026, 14:44

Sous contrat avec Strasbourg jusqu’en juin 2028, Saïdou Sow a retrouvé le FC Nantes cet été dans le cadre d’un nouveau prêt. Avant le déplacement des Canaris à Laval ce vendredi soir, l’ancien défenseur de l’ASSE s’est présenté en conférence de presse. Et il s’est appuyé sur son expérience stéphanoise pour mettre en garde ses nouveaux coéquipiers.

À 24 ans, Saïdou Sow revient de loin. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en avril 2025, alors qu’il évoluait déjà à Nantes, le Guinéen avait dû observer une longue période d’indisponibilité avant de retrouver les terrains avec Clermont. « Quand tu reprends le foot, c’est un gros choc. Il faut au moins deux, trois voire quatre matches pour se sentir mieux », a-t-il expliqué.

Désormais opérationnel, le défenseur central se réjouit de retrouver les Canaris. Et il ne cache pas ses ambitions : « L’objectif est clair : gagner des matches pour remonter en Ligue 1 et faire rêver Nantes. » Sow sait toutefois que la tâche s’annonce compliquée dans un championnat de Ligue 2 qu’il juge « plus physique » que l’élite.

« Nantes, c’est un peu similaire à Saint-Étienne »

Pour alerter ses partenaires sur les pièges qui les attendent, Sow s’est replongé quatre ans en arrière. Lors de la saison 2022-2023, il faisait partie de l’ASSE reléguée en Ligue 2 et dirigée par Laurent Batlles. Les Verts avaient complètement raté leur début de championnat avant de redresser la barre.

« Jouer dans un club qui vient d’être relégué en L2, j’ai connu ça à Sainté il y a quatre ans. Il faut donc être prêts mentalement à chaque entame de match. Nous n’étions pas dedans à nos débuts avec Sainté en septembre 2022 et on l’a payé. On était 18es sur 20 à la mi-saison », s’est souvenu le Guinéen.

La suite avait été nettement plus convaincante. Renforcée au mercato hivernal, l’équipe de Laurent Batlles avait changé de visage et terminé la saison sur une dynamique positive. « En deuxième partie de saison, on a compris et on a déroulé. On n’avait plus rien à perdre et on s’est dit qu’on ne pouvait pas infliger ça au club. On s’est mis à travailler beaucoup plus, à rentrer dans les matches avec l’intention de ne pas décevoir. »

Sow prévient le FC Nantes : « On sera l’équipe à abattre »

Sow voit de vraies similitudes entre la situation vécue à Saint-Étienne et celle que connaît aujourd’hui Nantes. Deux clubs historiques, populaires, dont la présence en Ligue 2 décuple forcément la motivation des adversaires.

« Nantes, c’est un peu similaire à Saint-Étienne. Venir à la Beaujoire, jouer contre le FC Nantes, pour certains, c’est un rêve qui se réalise. On sera l’équipe à abattre. On en est conscient et on a les épaules pour cela. »

Le message est clair avant le déplacement à Laval : les Canaris devront immédiatement se mettre au niveau d’intensité de la Ligue 2 s’ils veulent éviter de connaître les mêmes désillusions que l’ASSE à l’été 2022. Saïdou Sow est bien placé pour le savoir.

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