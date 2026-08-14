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FRANCE

RC Lens Mercato : Toppmöller laisse la porte ouverte à de nouveaux renforts

Par Louis Chrestian - 14 Août 2026, 14:25
RC Lens Mercato : Toppmöller laisse la porte ouverte à de nouveaux renforts

Déjà satisfait du travail réalisé par le RC Lens cet été, Dino Toppmöller n’exclut pas de nouveaux mouvements avant la fermeture du mercato. L’entraîneur lensois préfère toutefois placer le premier match de la saison au centre des priorités.

Un effectif déjà largement remanié

Le marché français fermera ses portes le 1er septembre et le RC Lens conserve encore du temps pour peaufiner son groupe. Plusieurs dossiers importants ont déjà été bouclés, dans un été marqué par de nombreux changements au sein de l’effectif artésien.

« Pour le moment, on est très contents des joueurs qui sont restés, des recrues », a assuré Dino Toppmöller dans un entretien accordé à Lensois.com. Le technicien allemand affiche également sa confiance envers Jean-Louis Leca, Benjamin Parrot et la cellule de recrutement.

Lens reste à l’affût d’une opportunité

Toppmöller ne souhaite pas dévoiler publiquement les postes encore ciblés. Il reconnaît néanmoins que les discussions se poursuivent en interne : « On est toujours en discussion sur comment on peut améliorer le groupe, comment on peut améliorer les choses. »

Le Racing doit notamment anticiper une saison dense, avec des rencontres tous les trois jours. La profondeur de banc sera donc importante pour permettre aux Sang et Or de jouer sur tous les fronts.

Le match de dimanche avant le mercato

Malgré cette porte laissée ouverte, l’entraîneur du RC Lens refuse de se disperser. « Pour moi, aujourd’hui, le plus important, c’est de ne pas trop penser au mercato, mais plutôt au match de dimanche », insiste-t-il.

La direction lensoise continuera donc d’étudier les possibilités jusqu’au 1er septembre, sans remettre en cause la confiance accordée au groupe actuel.

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