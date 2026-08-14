OL : un nouveau sponsor majeur s’installe sur le maillot lyonnais

L’Olympique Lyonnais renforce son portefeuille de partenaires avec un nouvel accord conclu pour trois saisons. Dès l’exercice 2026-2027, un logo bien connu des amateurs de poker et de paris sportifs apparaîtra sur la tunique rhodanienne.

Winamax s’engage pour trois saisons

Winamax devient officiellement un partenaire majeur de l’OL. Le leader du poker en ligne et des paris sportifs accompagnera le club rhodanien au cours des trois prochaines saisons, comme le rapporte également Foot Mercato.

Le célèbre « W » rouge de la marque sera visible sur le haut du dos du maillot lyonnais à partir de la saison 2026-2027. Il apparaîtra lors de l’ensemble des rencontres de Ligue 1 disputées par le septuple champion de France.

Une présence renforcée au Groupama Stadium

L’accord ne se limitera pas à une exposition sur la tenue des joueurs. Winamax sera également présent au Groupama Stadium les jours de match, avec des animations immersives destinées à la communauté lyonnaise.

L’OL signe avec un nouveau sponsor majeur. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2088181831237558725

Des expériences permettant aux supporters de découvrir les coulisses du club sont notamment prévues. Ce dispositif doit permettre à la marque de renforcer son implantation dans le football français tout en proposant des opérations au-delà de la simple visibilité publicitaire.

Des tournois de poker et des contenus digitaux

Plusieurs tournois de poker seront par ailleurs organisés pendant les trois années du partenariat. Winamax proposera aussi des contenus et des formats sponsorisés sur les différentes plateformes digitales de l’Olympique Lyonnais.

Cette annonce intervient alors que l’actualité sportive reste chargée entre Rhône et Saône, avec notamment une fin de Mercato encore susceptible d’être bouleversée. En attendant, l’OL sécurise un nouveau partenaire appelé à s’installer durablement dans son environnement.