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FRANCE

FC Barcelone, OL : le Barça accélère, plusieurs millions peuvent tomber à Lyon !

Par Wladimir DELCROS - 13 Août 2026, 13:17
FC Barcelone, OL : le Barça accélère, plusieurs millions peuvent tomber à Lyon !

Le FC Barcelone a relancé la piste menant à Castello Lukeba pour renforcer sa défense. Une éventuelle arrivée du Français en Catalogne pourrait également offrir une belle rentrée d’argent à l’OL.

Le Barça passe à l’action pour Lukeba

Selon les informations relayées par Olympique & Lyonnais, qui cite SPORT, le FC Barcelone a nettement accéléré ces derniers jours dans le dossier Castello Lukeba. Le défenseur central du RB Leipzig plaît depuis plusieurs mois aux recruteurs catalans.

Le profil du gaucher de 22 ans correspond aux attentes du club blaugrana, notamment pour sa qualité dans la relance. Deco et Hansi Flick apprécieraient également sa capacité à répondre aux différents besoins de la défense barcelonaise.

Une clause précieuse pour l’OL

Parti de son club formateur à l’été 2023, Lukeba avait rapporté 34 M€, bonus inclus, à l’OL. La direction lyonnaise avait surtout négocié un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value réalisée par Leipzig lors d’un futur transfert.

Concrètement, Lyon percevrait 20 % de la différence entre le montant payé en 2023 et celui d’une prochaine vente. Si les enchères montent, le jackpot potentiel grâce à Lukeba pourrait donc atteindre plusieurs millions d’euros.

Le montant du transfert sera déterminant

À ce stade, aucun accord n’est annoncé entre le FC Barcelone et le RB Leipzig. L’intérêt catalan doit encore se traduire par une offre suffisamment importante pour convaincre le club allemand de céder son défenseur français.

Plus le montant dépassera les 34 M€ investis par Leipzig, plus l’opération sera lucrative pour l’OL. Sans être directement impliqué dans les négociations, le club rhodanien suivra donc avec une attention particulière les avancées du Barça sur ce dossier.

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