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FRANCE

FC Barcelone : le bras de fer est lancé pour le gros coup offensif !

Par Louis Chrestian - 11 Août 2026, 06:01
FC Barcelone : le bras de fer est lancé pour le gros coup offensif !

Julián Álvarez aurait décidé de tenir tête à l’Atlético de Madrid afin de rejoindre le FC Barcelone. L’absence de Diego Simeone lors de son retour à l’entraînement a encore accentué les tensions.

Álvarez voulait s’expliquer avec Simeone

De retour lundi au centre d’entraînement de l’Atlético de Madrid après la Coupe du monde, Julián Álvarez espérait mettre les choses au clair. Selon Mundo Deportivo, relayé par Foot Mercato, l’attaquant argentin souhaitait rencontrer Diego Simeone pour lui demander de faciliter son départ vers le FC Barcelone.

Mais El Cholo, parti à Ibiza, n’était pas présent. Le PDG des Colchoneros, Miguel Ángel Gil Marín, manquait également à l’appel. Une situation que l’ancien joueur de Manchester City aurait particulièrement mal vécue.

Un message très clair envoyé à l’Atlético

La patience de Julián Álvarez semble avoir atteint ses limites. Le champion du monde aurait glissé un message sans équivoque aux personnes présentes à ses côtés : « Ne comptez pas sur moi ». Il entend désormais exposer directement sa position à Simeone, attendu mercredi à l’entraînement.

L’Argentin reprocherait à son entraîneur de ne pas avoir affronté le problème alors que ses envies de départ étaient connues. Dès février, la direction madrilène lui aurait promis qu’un transfert pourrait être étudié cet été.

Le Barça reste sa priorité

Déjà placé au cœur d’un ultimatum sur son avenir, Álvarez conserve un objectif clair : signer au FC Barcelone. Le club catalan en a fait sa priorité pour renforcer son secteur offensif.

L’Atlético n’entend toutefois pas céder facilement un élément valorisé à 120 M€ par Transfermarkt, encore moins à un concurrent direct en Liga. La prochaine discussion entre Álvarez et Simeone s’annonce donc décisive dans ce dossier désormais entré dans une nouvelle phase.

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