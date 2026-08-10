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FRANCE

PSG, FC Barcelone : le Barça bloque le deal à 40 M€ !

Par Louis Chrestian - 10 Août 2026, 23:45
PSG, FC Barcelone : le Barça bloque le deal à 40 M€ !

Alors qu’un accord semblait proche pour Ferran Torres, le FC Barcelone a repoussé la première offensive parisienne. Joan Laporta ne ferme pas la porte à un départ, mais attend davantage du PSG.

Une première offre immédiatement refusée

On vous en parlait ce lundi : le transfert de Ferran Torres vers le PSG semblait imminent. Le dossier vient pourtant de connaître un nouveau rebondissement puisque le Barça a refusé une première proposition parisienne.

D’après les informations relayées par Foot01, qui cite Mundo Deportivo, cette offre atteignait 40 M€. Un montant inférieur aux 50 M€ évoqués par Fabrizio Romano et immédiatement repoussé par Joan Laporta.

Le Barça ne ferme pas la porte

Le président barcelonais aurait bien compris que l’international espagnol ne souhaite pas prolonger. Son départ reste donc envisageable, mais pas à n’importe quel prix. Transfermarkt valorise actuellement l’attaquant de 26 ans à 55 M€, son plus haut niveau historique.

« Le Barça ne donnera pas son feu vert à l’opération tant que l’offre ne répondra pas à ses attentes pour un joueur qui a été un élément clé de la Coupe du monde remportée par l’Espagne et qui possède une valeur marchande importante », précise le quotidien catalan.

Ferran Torres veut toujours rejoindre Paris

Ce refus ne remet pas encore en cause la volonté du joueur. Ferran Torres serait prêt à rejoindre la capitale française afin de passer sa visite médicale et de signer un contrat de cinq ans. Le PSG espère désormais que le besoin du Barça d’avancer sur le dossier Rodri poussera les Blaugrana à revoir leurs exigences.

Le rapport de force est donc lancé. Paris doit décider s’il augmente rapidement son offre, tandis que le FC Barcelone attend une proposition plus proche de la valeur marchande de son attaquant.

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