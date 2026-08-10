FC Nantes : Laval a tout changé avant de défier les Canaris

Avant de retrouver le FC Nantes lors de la deuxième journée de Ligue 2, le Stade Lavallois se présente avec un visage profondément remanié. Après une saison conclue à la 16e place, les Tangos ont changé d’entraîneur et renouvelé une grande partie de leur effectif.

Une page se tourne après sept ans

Maintenu de justesse face à Rouen lors des barrages (2-1 sur l’ensemble des deux rencontres), Laval a décidé de repartir sur de nouvelles bases. Olivier Frapolli a quitté le banc après sept années à la tête de l’équipe première. David Vignes, qui restait sur un passage remarqué à Fleury, a été choisi pour lancer ce nouveau cycle.

Plusieurs cadres en fin de contrat sont également partis, dont Malik Tchokounté, Thibaut Vargas, Peter Ouaneh, Olivier Thomas et Yohan Tavares. Mamadou Camara, meilleur buteur lavallois la saison passée avec neuf réalisations, a de son côté été transféré à Montpellier.

Deux anciens Nantais au milieu

Comme le détaille Tribune Nantaise, le club mayennais a privilégié des joueurs francophones connaissant les divisions nationales. Teddy Bouriaud et Francis Coquelin, tous deux passés par Nantes, sont notamment arrivés libres pour renforcer l’entrejeu.

Jules Gaudin, Corentin Fatou, Aboubacar Lô et Aboubakary Kanté ont aussi rejoint les Tangos. Chafik Gourichy est arrivé de Thionville, tandis qu’Hermann Emsel et Esteban Mouton vont découvrir la Ligue 2 après avoir évolué en National.

« Je ne vais pas attendre 10 ou 15 matches pour le dire : Michel Der Zakarian n’est-il pas devenu un entraîneur dépassé ? Ses dernières expériences n’incitaient déjà pas franchement à l’optimisme. » — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2086209979640418790

Un premier test manqué à Rodez

Cette reconstruction demande encore du temps. Pour sa première sortie, Laval s’est incliné sur la pelouse de Rodez (3-1). David Vignes avait notamment titularisé Bouriaud et Gaudin, deux recrues estivales, dans un onze articulé autour de Samassa, Bane, Bianda, Mandouki et Dago.

Après deux septièmes places consécutives puis une saison très délicate, Laval tente donc de retrouver de la stabilité. Le FC Nantes affrontera une équipe encore en rodage, mais largement renouvelée et désireuse de réagir devant son public.