La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Dans les petits papiers du FC Nantes au mercato estival, Yanis Zouaoui n’ira finalement pas à Montpellier. Une bonne nouvelle pour les Canaris ?

Le dossier Yanis Zouaoui connaît un nouveau rebondissement… profitable au FC Nantes ? Alors que le latéral gauche du Havre était récemment annoncé dans le viseur de Montpellier, cette piste semble désormais à oublier.

Zouaoui ne rejoindra pas Montpellier

Selon l’insider Samir Djabali, Yanis Zouaoui ne rejoindra pas le MHSC, tout simplement parce qu’il n’y aurait aucun accord ni même de discussions réellement avancées : « Yanis Zouaoui n’ira pas à Montpellier car il n’y a tout simplement rien du tout. Le MHSC ne sera pas son prochain club. » Une information confirmée par Mohamed Toubache-Ter : « Rien de sérieux, il était juste dans une short-list plutôt basse. » Le Montpellier HSC ne serait donc pas une destination concrète pour le joueur de 28 ans.

Cette situation pourrait-elle profiter au FC Nantes ? Les Canaris avaient déjà manifesté leur intérêt pour Zouaoui cet été. Le dossier semblait même bien engagé avant que la concurrence ne vienne compliquer les choses. Avec Montpellier désormais hors course, Nantes pourrait théoriquement retrouver une place dans la bataille. Mais pour l’instant, aucun mouvement concret n’a été enregistré entre le FC Nantes et le joueur. Il faudra donc attendre une éventuelle offensive nantaise pour savoir si cette nouvelle donne change réellement quelque chose.

Une bonne nouvelle pour le FC Nantes ?

L’intérêt des Canaris pour Zouaoui reste toutefois cohérent avec leurs besoins. Le FC Nantes doit toujours renforcer le poste de latéral gauche et le profil du joueur du Havre peut répondre aux attentes du club. À 28 ans, Zouaoui dispose déjà d’une solide expérience du championnat français. Son départ du Havre est également envisageable puisqu’il ne lui reste qu’une année de contrat. Une situation qui pourrait permettre à Nantes de tenter à nouveau sa chance.

Le retournement de situation concernant Montpellier ne signifie donc pas que Yanis Zouaoui va rejoindre le FC Nantes mais il élimine un concurrent potentiel et redonne mécaniquement un peu d’air aux Canaris. Reste désormais à savoir si la direction nantaise décidera de réactiver cette piste. Avec l’urgence de recruter un latéral gauche, le FC Nantes aurait tout intérêt à surveiller attentivement l’évolution du dossier.