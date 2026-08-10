Large vainqueur à Sochaux en ouverture de la Ligue 2 (3-0), l’ASSE a remporté une autre victoire symbolique dans le Doubs.

L’ASSE a réalisé une entrée tonitruante pour lancer sa saison en Ligue 2. Après leur large succès sur la pelouse de Sochaux (3-0), les Verts peuvent également se targuer d’avoir remporté un autre duel dans le Doubs : celui des tribunes.

L’ASSE a aussi gagné le match des tribunes

Le stade Bonal affichait pourtant complet pour cette première journée, avec 19 103 spectateurs, compte tenu de la fermeture du bloc 106 de la tribune Nord. Mais malgré cet avantage numérique, les supporters sochaliens n’ont pas réussi à rivaliser avec le parcage stéphanois. Ils étaient environ 800 supporters de l’ASSE à avoir fait le déplacement. Un parcage annoncé plein à craquer, qui s’est rapidement transformé en véritable caisse de résonance.

Les chants stéphanois ont largement dominé l’ambiance du stade, permettant aux supporters des Verts de se faire entendre bien au-delà de leur secteur. Une nouvelle démonstration de la ferveur qui accompagne l’ASSE cette saison, alors que le club a clairement affiché son ambition de retrouver rapidement la Ligue 1.

Une double victoire pour les Verts

Même les supporters adverses ont reconnu la supériorité stéphanoise dans l’ambiance. Selon L’Est Républicain, les ultras de la TNS avaient notamment réussi à se regrouper à l’étage, « comme au temps des Joyriders ». Mais cela n’a pas suffi à faire basculer le rapport de force. Avec leurs 800 représentants présents dans un parcage plein, les supporters de l’ASSE ont donné de la voix pendant toute la rencontre. Une ambiance qui a parfaitement accompagné la prestation des hommes d’Ian Cathro.

L’ASSE repart donc de Sochaux avec deux succès symboliques. Le premier, évidemment, est celui obtenu sur le terrain avec une victoire nette et convaincante (3-0). Le second est celui remporté dans les tribunes, où les supporters stéphanois ont une nouvelle fois démontré qu’ils comptaient parmi les plus fervents de France. Pour Ian Cathro et ses joueurs, difficile de rêver meilleur départ en Ligue 2. Les Verts ont lancé leur saison de la meilleure des manières et peuvent déjà compter sur un soutien populaire particulièrement impressionnant.