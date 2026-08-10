La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Sur le départ de l’ASSE, Lucas Stassin (21 ans) pourrait encore broyer du noir chez les Verts.

Lucas Stassin fait toujours partie des joueurs dont l’avenir reste particulièrement incertain à l’ASSE. Annoncé dans le viseur du FC Porto en début de mercato, l’attaquant belge avait vu cette piste prendre du plomb dans l’aile après l’avancée du club portugais sur d’autres profils. Un nouvel élément pourrait désormais compliquer encore davantage ses chances de rejoindre le Portugal.

Stassin voit Porto s’éloigner

Selon Daniele Longo, journaliste de CalcioMercato, le FC Porto aurait trouvé un accord de principe avec Santiago Gimenez. Les intermédiaires travailleraient désormais avec l’AC Milan afin de tenter de boucler la transaction. Le club italien réclamerait notamment l’intégration d’une obligation d’achat dans le deal.

Si l’opération venait à se concrétiser, Porto disposerait donc d’une solution offensive supplémentaire et la piste Stassin pourrait définitivement passer au second plan. Pour Stassin, la situation est forcément frustrante. Le jeune avant-centre de 21 ans semblait disposer d’une belle opportunité pour relancer son avenir avec un départ vers un club européen ambitieux.

L’ASSE doit encore patienter

Après avoir déjà vu Porto avancer sur plusieurs dossiers, le voilà une nouvelle fois confronté à une concurrence qui pourrait lui fermer une porte. À Saint-Étienne, son avenir reste donc plus que jamais incertain. Du côté des Verts, la situation de Stassin constitue également un dossier important du mercato. Un départ permettrait au club de remodeler son secteur offensif et potentiellement de dégager des marges pour poursuivre son recrutement.

Mais tant que le Belge n’aura pas trouvé preneur, l’ASSE devra composer avec cette incertitude. Et pour Stassin, le temps commence lui aussi à presser : le FC Porto semblait être une piste idéale, mais le dossier Gimenez pourrait bien changer définitivement la donne.