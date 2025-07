ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Supporters stéphanois, c’est l’heure de votre traditionnelle vidéo de la semaine.

Cette semaine, on a décidé de revenir sur les trois premiers matchs amicaux de l’AS Saint-Étienne (deux victoires face à l’Étoile Carouge (3-1) et Troyes (1-1) et une défaite face au Servette Genève). Laurent Hess, notre correspondant à Saint-Étienne, et Fabien Chorlet donnent leurs satisfactions et leurs déceptions de trois premiers matchs de préparation.

Dans ce talkshow, nos journalistes parlent aussi mercato et s’attardent aussi sur les départs imminents d’Yvann Maçon, Benjamin Bouchouari, l’arrivée imminente de Paul Joly (AJ Auxerre ) et les rumeurs Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk) et Max Johnston (Strum Graz).