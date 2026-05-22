Si l’ASSE pourrait perdre des forces vives avant les barrages contre l’OGC Nice, Philippe Montanier est soutenu au plus haut du football français.

Les barrages entre l’ASSE et l’OGC Nice dépassent désormais largement le simple cadre sportif. Derrière cette double confrontation capitale se cache aussi un enjeu économique colossal pour la Ligue 1 et son diffuseur. Et visiblement, beaucoup de monde espère voir les Verts remonter. Daniel Riolo a lâché une déclaration qui en dit très long sur l’importance de l’ASSE dans le paysage du football français.

La LFP et Ligue 1+ prient pour les Verts

« À Ligue 1+, c’est un peu la panique car voir monter Troyes et Le Mans, tout en voyant descendre Nantes et peut-être Nice… On prie pour que ce soit Saint-Étienne qui monte car il y a beaucoup de gens qui suivent l’ASSE. Il y a un bassin de population à toucher et plus encore. La montée des Verts peut être un moteur d’abonnements », a-t-il lâché sur RMC Sport.

Un message limpide. Car derrière le retour potentiel de Saint-Étienne en Ligue 1, c’est tout un levier commercial qui pourrait être relancé pour le championnat français. Avec une base de supporters gigantesque estimée à plusieurs millions de fans à travers la France, l’ASSE reste l’un des clubs les plus populaires du pays malgré ses années compliquées.

Un énorme coup de boost pour la Ligue 1

Et pour Ligue 1+, actuellement en difficulté pour développer massivement son nombre d’abonnés, la présence des Verts dans l’élite représenterait un énorme coup de boost. La plateforme compterait actuellement un peu moins de 1,1 million d’abonnés, un chiffre encore loin des ambitions espérées lors du lancement du projet. L’objectif affiché serait désormais d’atteindre environ 1,3 million d’abonnés la saison prochaine grâce à plusieurs évolutions de diffusion. Mais dans cette stratégie, la remontée de l’ASSE apparaît presque comme une nécessité économique.

Car Saint-Étienne en Ligue 1, c’est un Geoffroy-Guichard plein, des audiences fortes, des affiches historiques et surtout une énorme capacité d’attraction populaire. Chaque derby contre l’OL, chaque grand rendez-vous au Chaudron peut générer une exposition et des abonnements supplémentaires considérables pour le diffuseur.

Autrement dit, Philippe Montanier et ses joueurs ne joueront pas seulement pour l’avenir sportif du club face à l’OGC Nice. Ils porteront aussi, indirectement, une partie des intérêts économiques du football français à travers ces barrages. Une pression énorme… mais aussi un signe très fort de l’importance toujours immense de l’ASSE dans le paysage du football hexagonal.