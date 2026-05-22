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FRANCE

FC Nantes Mercato : 16 départs officialisés, un nom fait hurler les supporters ! 

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 18:00
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Les Kita au FC Nantes
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Le FC Nantes a officialisé une première vague de départs au sein du club. Les supporters ont vivement réagi à cette annonce.

Le grand ménage a commencé au FC Nantes. Comme de nombreux clubs de Ligue 1, les Canaris ont officialisé une première vague de départs avant l’ouverture du mercato estival. Au total, 16 jeunes joueurs quittent le club après ne pas avoir réussi à convaincre suffisamment pour intégrer durablement le projet nantais.

Le cas Le Toux fait parler les supporters

Mais parmi tous ces noms, un départ fait particulièrement réagir les supporters du FC Nantes : celui de Many Le Toux. Âgé de 20 ans, le milieu offensif gardait encore une certaine cote auprès d’une partie des observateurs du centre de formation. Et son départ a immédiatement déclenché de nombreux commentaires chez les fans nantais. 

Sur les réseaux sociaux, certains se montrent surpris de voir le club tourner la page avec un joueur considéré comme prometteur il y a encore peu. « J’ai entendu beaucoup de bien de Many Le Toux. Ça semble curieux », a notamment réagi Gwenovic. D’autres, en revanche, jugent cette décision logique au regard de son évolution récente. « Je ne connais pas parfaitement le joueur qui était plutôt à l’aise en catégories de jeunes. Aujourd’hui il a 20 ans et n’a pas réussi à se faire une place en réserve. La décision paraît logique », estime de son côté FCNHistory.

Le FC Nantes prépare sa révolution 

Ce débat illustre surtout les difficultés récurrentes du FC Nantes à faire émerger durablement certains profils issus de sa formation ces dernières années. Car si le centre de formation continue de produire des joueurs talentueux, beaucoup peinent ensuite à franchir le cap vers le haut niveau ou à obtenir une véritable chance avec les professionnels.

Dans le cas de Many Le Toux, le potentiel semblait pourtant réel mais le milieu offensif n’a jamais réussi à réellement s’imposer avec la réserve, ce qui a poussé la direction sportive à ne pas prolonger l’aventure. Cette première vague de départs marque en tout cas le début d’un été qui s’annonce mouvementé au FC Nantes, et pas que chez les jeunes.

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