Si le FC Nantes souhaite reconstruire en Ligue 2 autour de Johann Lepenant (23 ans), des clubs de Ligue 1 sont à l’affût en vue du Mercato. Le milieu des Canaris n’est pas le seul dans ce cas de figure…

Le FC Nantes va devoir résister. Relégués en Ligue 2, les Canaris espèrent reconstruire autour de plusieurs éléments capables d’incarner le renouveau du club et Johan Lepenant fait clairement partie des profils identifiés en interne pour lancer ce nouveau cycle. Mais le milieu de terrain de 23 ans attire déjà les regards… et pas seulement en deuxième division.

Lorient apprécie Lepenant

Selon nos informations, le FC Lorient s’intéresse de près à la situation de Johan Lepenant. Déjà observé par le Toulouse FC lors du dernier mercato hivernal, le jeune milieu du FC Nantes continue de séduire en Ligue 1 grâce à son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à répéter les efforts.

Du côté des Merlus, le dossier est bien identifié par la direction sportive. Le futur entraîneur lorientais devra encore valider le profil et donner son feu vert définitif, mais en interne, Lepenant coche plusieurs cases pour renforcer l’entrejeu après la remontée du club dans l’élite.

Une valeur de 7 M€

Formé au SM Caen avant son passage remarqué à l’OL, Lepenant conserve une belle cote sur le marché français. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 7 millions d’euros par Transfermarkt, preuve que son potentiel reste très apprécié malgré la saison compliquée du FC Nantes. Son activité, sa propreté technique et son expérience malgré son jeune âge séduisent plusieurs cellules de recrutement.

En Ligue 2, le FC Nantes donc qu’il sera difficile de retenir durablement certains joueurs en cas d’offres intéressantes cet été. Et dans le cas Lepenant, la concurrence pourrait encore s’intensifier dans les prochaines semaines si d’autres clubs de Ligue 1 ou étrangers décident de se positionner. Lepenant n’est pas le seul joueur du FC Nantes à intéresser la Ligue 1. Selon Ouest-France, Mathieu Acapandié, en fin de contrat, ne devrait pas prolonger son contrat. Au moins un club de L1 dont l’identité n’a pas filtré est très intéressé par le profil du latéral droit malgache.