Interrogé par L’Équipe, Pierre Sage a évacué plusieurs sujets notables au RC Lens. Notamment avant la finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice ce vendredi (21h).

Pierre Sage rêve d’entrer dans l’histoire du RC Lens. À la veille de la finale de Coupe de France contre l’OGC Nice, l’entraîneur lensois a livré un discours extrêmement fort dans les colonnes de L’Équipe, avec une ambition claire : offrir enfin au peuple sang et or un trophée historique. Le coach du Racing ne cache plus son obsession autour de cette finale.

« On s’est dit que ce serait bien d’être la première génération à remporter la Coupe de France », a-t-il confié. Au fil des semaines, Pierre Sage dit avoir pris conscience d’une anomalie historique autour du club nordiste : « Aujourd’hui, on est le seul champion de France qui n’a jamais gagné la Coupe de France. On a un club qui a 120 ans et qui mérite d’être récompensé. »

Sage veut entrer dans l’histoire du RC Lens

Un message extrêmement fort envoyé à tout l’environnement du RC Lens avant ce rendez-vous capital. Le technicien estime également que son groupe mérite une récompense après une saison réussie : « On a une génération qui a fait une superbe saison et qui mériterait d’être récompensée aussi. Donc je pense que c’est la bonne année. » Même s’il refuse encore de parler de saison parfaite. « Si on gagne, ce sera une saison extraordinaire et historique, mais pas de rêve », a-t-il ajouté, rappelant que le véritable objectif absolu restait le doublé avec la Ligue 1.

« Impatient de le découvrir très sang et or »

Pierre Sage s’est aussi montré particulièrement ému à l’idée de vivre cette finale dans un stade chargé d’histoire pour lui. « Je suis impatient de le découvrir vraiment très sang et or. C’est un stade qui représente tellement de choses pour le foot français et pour moi-même. » Avant de conclure avec une référence forte à la Coupe du Monde 1998 : « J’ai eu la chance d’assister à la finale de la Coupe du monde 98, c’était la première fois qu’on était champions du monde, donc j’aimerais bien que ça continue d’être le stade des premières fois… » Le message est passé : le RC Lens veut écrire l’une des plus belles pages de son histoire ce vendredi face à l’OGC Nice.