ASSE – Nice : énorme coup de théâtre avant les barrages !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le barrage entre l’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice pourrait basculer dans un scénario totalement hallucinant. Alors que cette double confrontation doit décider du dernier ticket pour la Ligue 1, la FIFA pourrait tout simplement priver les deux clubs d’une partie de leurs internationaux… avant même le match aller.

Un énorme casse-tête qui pourrait bouleverser complètement ces barrages explosifs prévus les 26 et 29 mai.

La FIFA change totalement le scénario du barrage

À l’origine, le calendrier avait déjà été modifié une première fois à cause de la finale de Coupe de France entre Nice et Lens prévue le 22 mai.

Pour permettre au Gym de disputer cette finale, les barrages ont été repoussés aux 26 et 29 mai. Mais ce décalage crée désormais un énorme problème réglementaire.

La FIFA impose en effet aux clubs de libérer leurs internationaux dès le 25 mai pour préparer la Coupe du Monde 2026 organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Autrement dit : certaines sélections nationales pourraient légalement récupérer leurs joueurs… avant même le barrage aller à Geoffroy-Guichard.

La LFP aurait tenté d’obtenir une dérogation exceptionnelle auprès de la FIFA selon Ouest-France. Mais la réponse serait négative.

Nice pourrait perdre jusqu’à six joueurs !

Et c’est clairement l’OGC Nice qui risque de payer le plus lourd tribut dans cette affaire.

Jusqu’à six joueurs niçois pourraient être appelés par leurs sélections avant la fin des barrages :

Ali Abdi (Tunisie)

Elye Wahi (Côte d’Ivoire)

Yehvann Diouf (Sénégal)

Antoine Mendy (Sénégal)

Hicham Boudaoui (Algérie)

Kojo Peprah Oppong (Ghana)

Un véritable séisme pour un Gym déjà en énorme difficulté ces derniers mois.

L’absence potentielle d’Elye Wahi pour le match retour à l’Allianz Riviera inquiète particulièrement. Même suspendu pour l’aller, le meilleur buteur niçois reste une arme offensive essentielle pour le maintien.

Dans un effectif déjà touché mentalement et physiquement après une saison compliquée et une campagne européenne usante, perdre autant de cadres pourrait totalement déséquilibrer Nice.

L’ASSE également touchée par cette décision

Les Verts ne seraient pas totalement épargnés non plus.

Ben Old, titulaire important dans le couloir gauche stéphanois, pourrait rejoindre la Nouvelle-Zélande dès le 25 mai pour préparer le Mondial.

Augustine Boakye et Ebenezer Annan sont également concernés avec le Ghana. Les deux joueurs figurent dans une liste élargie pour un match amical contre le Mexique.

Même si plusieurs sources indiquent que Boakye ne ferait finalement pas le déplacement, l’incertitude reste totale autour des deux Ghanéens.

En revanche, Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili devraient normalement rester disponibles puisque Malte et la Géorgie ne participent pas à la Coupe du Monde 2026.

Le dernier mot appartiendra aux sélections

Sans dérogation globale accordée par la FIFA, chaque dossier devra désormais être négocié individuellement entre les clubs et les fédérations concernées.

Et certaines sélections pourraient se montrer beaucoup moins conciliantes que d’autres.

La Nouvelle-Zélande, le Ghana, la Côte d’Ivoire ou encore l’Algérie préparent activement la Coupe du Monde et pourraient exiger la présence immédiate de leurs internationaux.

Un scénario similaire avait déjà touché Almería l’an dernier lors des barrages de montée en Liga. Le club espagnol avait perdu plusieurs joueurs clés appelés en sélection… et son barrage avait totalement basculé.

Un énorme avantage pour l’ASSE ?

Si toutes les absences se confirmaient, Nice pourrait arriver dans le Chaudron avec un effectif considérablement affaibli.

Entre les convocations internationales, les tensions internes, la fatigue physique et la menace d’un huis clos partiel ou total à l’Allianz Riviera, le contexte devient extrêmement inquiétant pour le Gym.

L’ASSE, elle, conserverait une ossature beaucoup plus stable malgré les possibles absences de Ben Old ou Boakye.

Mais Philippe Montanier refuse pour le moment de se projeter sur un éventuel avantage psychologique ou sportif.

Une chose paraît déjà certaine : ces barrages ASSE – Nice s’annoncent totalement hors normes.

Et dans un Geoffroy-Guichard annoncé à guichets fermés le 26 mai, l’atmosphère pourrait rapidement devenir irrespirable.