ASSE : un gardien français dans le viseur de Kilmer Sports pour remplacer Larsonneur ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne continue d’activer plusieurs pistes pour préparer son mercato estival. Si le nom d’Enzo Bardelirevient avec insistance ces dernières semaines, les dirigeants stéphanois regardent également de très près un autre profil du côté de Dunkerque : le jeune gardien Mathys Niflore.

À seulement 19 ans, l’international U19 français plaît beaucoup en interne et pourrait représenter un investissement stratégique pour Kilmer Sports Ventures en vue de l’avenir.

Bardeli n’est pas le seul dossier surveillé

Depuis plusieurs mercatos, Saint-Étienne suit attentivement Enzo Bardeli. Le milieu offensif de l’USL Dunkerque sort d’une saison impressionnante en Ligue 2 avec 9 buts et 6 passes décisives en 33 matchs.

Libre en fin de saison, son profil attire logiquement de nombreux clubs français. L’ASSE fait partie des candidats sérieux dans ce dossier.

Mais selon les informations d’EVECT, les recruteurs stéphanois ne se sont pas déplacés uniquement pour Bardeli ces derniers mois.

Mathys Niflore dans les petits papiers des Verts

Le club du Forez suit avec attention la progression de Mathys Niflore, prêté cette saison à Dunkerque par le Toulouse FC.

International U19 français, le jeune gardien a réalisé une saison très solide malgré son jeune âge avec 26 matchs disputés, 30 buts encaissés et 5 clean sheets en Ligue 2.

Son profil correspond parfaitement à ce que recherche aujourd’hui Kilmer Sports : un jeune joueur à fort potentiel capable de prendre de la valeur sportive et financière sur le long terme.

Le futur successeur de Larsonneur ?

Même si Gautier Larsonneur reste sous contrat jusqu’en 2028 et demeure un cadre important du vestiaire stéphanois, l’ASSE réfléchit déjà à l’avenir du poste.

Le dossier gardien fait partie des réflexions du club cet été. Brice Maubleu arrive en fin de contrat et pourrait prolonger d’une saison, mais les dirigeants souhaitent aussi anticiper les prochaines années avec un profil jeune et prometteur.

Dans cette logique, Mathys Niflore apparaît comme une piste particulièrement cohérente.

Kilmer Sports veut construire sur le long terme

Depuis son arrivée à la tête du club, Kilmer Sports Ventures tente progressivement d’installer une stratégie basée sur le recrutement de jeunes profils à potentiel capables d’évoluer et de prendre de la valeur.

Le recrutement d’un gardien comme Niflore s’inscrirait totalement dans cette logique. Sans forcément remettre immédiatement en cause le statut de Larsonneur, cela permettrait à l’ASSE de préparer l’avenir tout en sécurisant un poste clé pour les prochaines saisons.

Reste désormais à savoir si Saint-Étienne passera à l’action sur ce dossier où la concurrence pourrait rapidement devenir importante après la belle saison du jeune portier français.