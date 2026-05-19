FC Nantes : Kita boucle déjà un premier dossier important

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le FC Nantes n’a toujours pas trouvé son futur entraîneur… mais cela n’empêche pas Waldemar Kita d’avancer sur le mercato. Ce mardi, les Canaris ont officialisé la prolongation de Frédéric Guilbert jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.

Un premier mouvement fort qui montre déjà une chose : malgré la descente en Ligue 2, la direction nantaise veut rapidement poser les bases de son futur effectif.

Guilbert récompensé après son arrivée hivernale

Arrivé cet hiver en provenance de US Lecce, Frédéric Guilbert s’est rapidement imposé comme l’un des leaders du vestiaire nantais.

Dans une fin de saison extrêmement compliquée, l’ancien joueur du RC Strasbourg a été l’un des rares à afficher un état d’esprit irréprochable. Combatif, expérimenté et polyvalent, il s’est imposé comme un pilier du système de Vahid Halilhodžić.

Même si cela n’a pas suffi pour sauver le club de la relégation, le FC Nantes a décidé de miser sur lui dans la durée.

Kita n’attend pas le futur coach

Cette prolongation envoie aussi un message très clair sur le fonctionnement actuel du club. Alors que le FC Nantes cherche toujours son entraîneur pour la saison prochaine, Waldemar Kita et sa direction sportive avancent déjà sur les décisions importantes du mercato.

Le président nantais n’a donc pas attendu l’arrivée d’un nouveau coach pour verrouiller un joueur considéré comme essentiel au futur projet en Ligue 2.

Un choix qui pourrait d’ailleurs faire débat chez certains supporters, tant l’identité du futur entraîneur pourrait influencer le profil des joueurs conservés.

Un signal fort avant la reconstruction

Avec cette prolongation, Nantes sécurise surtout un joueur d’expérience capable d’encadrer un groupe qui risque de beaucoup bouger cet été.

La Ligue 2 s’annonce particulièrement difficile et engagée. Dans ce contexte, conserver des joueurs de caractère comme Guilbert apparaît comme une priorité pour éviter un effondrement sportif après la relégation.

Le chantier reste immense pour les Canaris, mais le mercato nantais est désormais officiellement lancé. Et cette première signature porte clairement la marque de Waldemar Kita.