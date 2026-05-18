FC Nantes : Vahid Halilhodžić en larmes après le chaos à la Beaujoire

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Le cauchemar du FC Nantes s’est terminé dans des scènes totalement irréelles ce dimanche soir. Après l’arrêt définitif du match face au Toulouse FC à cause d’un envahissement de terrain, Vahid Halilhodžić est apparu totalement bouleversé en conférence de presse.

Le technicien nantais a même révélé avoir tenté lui-même de stopper les supporters cagoulés présents sur la pelouse de la Beaujoire.

Une soirée de chaos absolu à la Beaujoire

Déjà officiellement relégué en Ligue 2 après sa défaite contre Lens la semaine précédente, le FC Nantes disputait son dernier match dans l’élite française dans une ambiance extrêmement tendue.

Mais la rencontre a rapidement basculé dans le chaos après une vingtaine de minutes lorsque plusieurs dizaines de supporters nantais ont envahi la pelouse. Certains individus cagoulés étaient munis d’engins pyrotechniques tandis que de nombreux fumigènes étaient allumés dans les tribunes.

Face à des scènes devenues incontrôlables et des jets d’objets visant la pelouse, Stéphanie Frappart a immédiatement renvoyé les joueurs aux vestiaires sous protection.

Très vite, la préfecture, la LFP et les forces de l’ordre ont compris qu’une reprise semblait impossible dans un contexte sécuritaire totalement dégradé.

Quelques minutes plus tard, l’arrêt définitif du match était officiellement annoncé.

Vahid totalement détruit après la rencontre

Mais au-delà du chaos observé dans les tribunes, c’est surtout l’émotion immense de Vahid Halilhodžić qui a marqué cette soirée.

L’entraîneur nantais, aperçu en larmes pendant l’envahissement de terrain, s’est présenté extrêmement touché face aux médias.

« C’est très grave. Sportivement, le club descend. C’est une situation dramatique. C’est triste, je n’ai pas d’autres mots. »

Le coach bosnien a surtout raconté une scène particulièrement forte : son intervention personnelle face aux supporters cagoulés.

« Je suis allé vers les hommes cagoulés. J’ai essayé de les stopper, mais le gars de la sécurité m’a dit que je ne pouvais pas. »

Une image qui résume parfaitement le désespoir d’un entraîneur totalement dépassé par la situation vécue par le club nantais.

Vahid comprend la colère… mais pas les débordements

Même s’il n’a jamais minimisé la frustration des supporters nantais après cette saison catastrophique, Vahid Halilhodžić a tout de même condamné les scènes observées à la Beaujoire.

« Je comprends qu’ils soient frustrés, pas contents… mais le club ne mérite pas ça. »

L’ancien sélectionneur de l’Algérie a également rappelé que les tensions autour du club ne datent pas d’hier et qu’une fracture profonde existe depuis longtemps entre une partie du public et la direction menée par Waldemar Kita.

« Ce n’est pas depuis deux mois, cette animosité et cette fracture vis-à-vis des dirigeants. Il faut faire la différence entre le club et les dirigeants. Monsieur Kita est propriétaire mais ce n’est pas Nantes. »

Une fin de cycle extrêmement douloureuse

Pour Vahid Halilhodžić, cette soirée restera probablement comme l’un des moments les plus marquants et les plus douloureux de sa carrière.

L’entraîneur nantais a reconnu qu’il n’aurait jamais imaginé vivre un tel scénario pour conclure son aventure avec les Canaris.

« C’est la première fois que je vis ça et ça va rester dans ma mémoire profonde. »

Une conclusion terrible pour un club historique du football français qui quitte la Ligue 1 dans un climat totalement explosif.