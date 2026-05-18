RC Lens : Florian Thauvin humilie l’OL avec un geste polémique

Le RC Lens a totalement humilié l’Olympique Lyonnais sur sa pelouse avec un succès éclatant 4-0 dans un match capital pour la course à la Ligue des Champions. Mais au-delà de la démonstration lensoise, c’est surtout Florian Thauvin qui a fait exploser les réseaux sociaux après la rencontre.

Lens écrase Lyon malgré une équipe remaniée

Personne ne s’attendait à un tel scénario. Pourtant largement remanié, le RC Lens de Pierre Sage a littéralement marché sur des Lyonnais complètement dépassés dans leur propre stade.

Très vite dominateurs, les Sang et Or ont puni chaque erreur lyonnaise avant de conclure la soirée par un quatrième but signé Florian Thauvin, particulièrement en vue tout au long de la rencontre.

L’ancien joueur de l’OM a d’ailleurs été sifflé pendant quasiment tout le match par une partie du public lyonnais, son passé marseillais étant encore loin d’être oublié du côté du Groupama Stadium.

Le geste de Thauvin qui fait déjà polémique

Mais c’est surtout après son but que Florian Thauvin a décidé de répondre aux supporters lyonnais… à sa manière.

Au coup de sifflet final, l’international français a mimé le score avec ses doigts avant de placer sa main au-dessus de ses yeux pour regarder dans les tribunes, comme pour chercher les supporters lyonnais désormais totalement silencieux.

Une célébration immédiatement interprétée comme une énorme provocation par les fans de l’OL, déjà furieux après l’humiliation subie à domicile.

Les supporters lensois adorent déjà

Sur les réseaux sociaux, la séquence tourne déjà massivement. Et si les supporters lyonnais dénoncent un comportement irrespectueux, beaucoup de fans lensois savourent totalement la scène.

Certains y voient même une réponse logique aux sifflets reçus par Thauvin pendant toute la rencontre, tandis que d’autres saluent le caractère et la personnalité affichés par l’ancien Marseillais dans une ambiance particulièrement hostile.

Une chose est sûre : ce geste risque encore de faire énormément parler dans les prochaines heures.

Une humiliation terrible pour l’OL

Au-delà de la polémique autour de Florian Thauvin, cette soirée restera surtout comme un énorme coup dur pour l’OL dans la course à la Ligue des Champions.

Balayés 4-0 à domicile par un RC Lens pourtant diminué, les Lyonnais ont affiché un visage inquiétant dans le money-time de la saison.

Et le geste final de Thauvin n’aura fait qu’ajouter un peu plus de sel sur les plaies lyonnaises.