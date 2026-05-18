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Real Madrid : énorme bombe, Mourinho revient à Madrid !

Par Louis Chrestian - 18 Mai 2026, 11:05
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Le Real Madrid tient peut-être déjà son prochain entraîneur. Après plusieurs jours de rumeurs insistantes, le retour de José Mourinho au sein de la Maison Blanche serait désormais quasiment bouclé.

Et selon les dernières informations de Fabrizio Romano, tout serait pratiquement réglé.

Mourinho et le Real auraient trouvé un accord

Ces derniers jours, Fabrizio Romano révélait déjà que le Real Madrid avait lancé une véritable opération pour faire revenir José Mourinho sur le banc madrilène.

Des contacts directs avaient été établis entre les différentes parties, tandis que SL Benfica, où évolue actuellement le technicien portugais, tentait encore de convaincre “The Special One” de poursuivre l’aventure.

Mais visiblement, la tendance a totalement basculé.

Selon Romano, tous les termes auraient désormais été verbalement acceptés entre José Mourinho et le Real Madrid.

Florentino Pérez aurait validé le retour du “Special One”

Le dossier dépendait principalement d’Florentino Pérez ces derniers jours. Et le patron madrilène aurait finalement donné son feu vert pour relancer l’un des entraîneurs les plus marquants de l’histoire récente du club.

Un contrat de deux saisons serait déjà prévu entre les deux parties.

Toujours selon Fabrizio Romano, José Mourinho devrait même se rendre à Madrid après le match entre le Real et Bilbao afin de finaliser les derniers détails administratifs avant la signature officielle.

Le retour d’une figure mythique du Real Madrid

Le retour de José Mourinho représenterait évidemment un énorme événement pour le football européen.

Entre 2010 et 2013, le technicien portugais avait profondément marqué le Real Madrid avec son caractère explosif, ses Clasicos électriques contre le Barça de Pep Guardiola et sa capacité à remettre le club madrilène au sommet de la compétitivité européenne.

Même si tout n’avait pas toujours été simple dans le vestiaire madrilène, Mourinho reste une figure extrêmement respectée par une partie importante du public merengue.

Une nouvelle ère se prépare à Madrid

Avec ce retour annoncé du “Special One”, le Real Madrid semble vouloir miser sur un profil expérimenté et autoritaire pour ouvrir un nouveau cycle.

Après plusieurs saisons marquées par des tensions internes et des résultats jugés insuffisants sur la scène européenne, Florentino Pérez miserait donc sur un visage parfaitement connu du Bernabéu pour relancer la machine madrilène.

Et sauf retournement de situation totalement improbable, José Mourinho serait désormais à quelques heures d’un retour qui promet déjà d’enflammer toute l’Espagne.

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