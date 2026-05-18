ASSE : énorme bonne nouvelle avant le barrage contre Nice pour la montée !

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L’AS Saint-Étienne peut déjà souffler avant son immense rendez-vous face à l’OGC Nice. Alors que les Verts viennent tout juste de valider leur place pour le barrage d’accession à la Ligue 1 après leur succès contre Rodez, une excellente nouvelle vient alléger le calendrier stéphanois.

Saint-Étienne va pouvoir récupérer

Initialement prévu le 21 mai, le barrage aller contre Nice va finalement être décalé au 26 mai. Une conséquence directe de la qualification des Aiglons pour la finale de la Coupe de France.

Résultat : les hommes de Philippe Montanier vont bénéficier de cinq jours supplémentaires pour récupérer physiquement et mentalement après une fin de saison particulièrement intense.

Un détail loin d’être anodin à ce stade de la saison, surtout pour un groupe qui enchaîne les matches à très haute pression depuis plusieurs semaines.

Un vrai avantage pour les Verts ?

Cette période de repos pourrait clairement peser dans la balance avant cette double confrontation décisive pour la montée en Ligue 1.

Avec davantage de temps pour soigner les petits pépins physiques, récupérer de l’énergie et préparer tactiquement ce choc, l’ASSE pourrait arriver dans de bien meilleures dispositions face à une équipe niçoise qui, elle, aura la tête tournée vers une finale majeure.

Du côté des supporters stéphanois, cette nouvelle est forcément accueillie avec soulagement tant la fatigue commençait à devenir une inquiétude après l’enchaînement des rencontres couperets.

Les Stéphanois vont donc avoir du repos après leur match face à Rodez. 💚😴



Étant donné que Nice est en finale de Coupe de France, le barrage aller se jouera le 26 et non pas le 21 mai.



𝟱 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀. 🔋 pic.twitter.com/JxxpsLtmb8 — BeFootball (@_BeFootball) May 17, 2026

Geoffroy-Guichard rêve déjà d’un retour en Ligue 1

Après une saison totalement folle, l’ASSE n’est désormais plus qu’à deux matches d’un immense retour dans l’élite du football français.

Et avec cinq jours de récupération supplémentaires, les Verts peuvent nourrir encore un peu plus d’espoir avant d’affronter Nice dans ce qui s’annonce comme le rendez-vous le plus important de leur saison.

À Saint-Étienne, tout un peuple commence déjà à y croire très fort.