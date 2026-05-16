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FRANCE

ASSE Mercato : Boakye pourrait ramener la première recrue des Verts en L1

Par Bastien Aubert - 16 Mai 2026, 22:30
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Augustine Boakye (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si l’ASSE reste encore loin de la Ligue 1, Augustine Boakye pourrait bien jouer les intermédiaires pour une recrue au mercato estival.

L’ASSE continue déjà de préparer son futur mercato. Même si les Verts n’ont pas encore validé leur retour en Ligue 1, les dirigeants stéphanois avancent discrètement sur plusieurs pistes en vue de la saison prochaine. Et un nom venu d’Autriche commence sérieusement à faire parler dans les coulisses du club : Nikolas Polster.

Boakye décisif dans le dossier Polster ?

Comme déjà dit plus tôt, le gardien du Wolfsberger AC serait désormais dans le viseur de l’ASSE, selon le Daily Mail. Et dans ce dossier… Augustine Boakye pourrait bien jouer un rôle indirect important. Car le milieu offensif stéphanois connaît parfaitement Wolfsberger, son ancien club, où Polster s’est imposé comme l’une des grosses révélations de la saison. À seulement 23 ans, le portier autrichien a fortement impressionné en Bundesliga autrichienne, au point d’être récemment appelé en sélection nationale. Un profil qui colle parfaitement à la nouvelle stratégie stéphanoise. Grand, performant sur sa ligne, moderne dans sa relance et capable de sécuriser sa défense dans les moments chauds, Polster représente exactement le type de gardien recherché par le board de Kilmer Sports Ventures. Mais l’ASSE est loin d’être seule sur le dossier. 

L’ASSE scrute le marché 

Selon les informations anglaises, le Celtic FC surveille également la situation du gardien autrichien, tout comme Wolverhampton Wanderers FC, récemment relégué en Championship et déjà très actif sur plusieurs profils européens. La concurrence s’annonce donc rude. Valorisé autour de 4 millions d’euros par ses dirigeants, Polster représente un investissement important pour l’ASSE, surtout dans un contexte où le club attend encore de connaître sa division la saison prochaine. Mais ce dossier montre surtout une chose : l’ASSE continue de travailler avec ambition malgré l’incertitude sportive. Et après avoir recruté Boakye à Wolfsberger, les Verts pourraient bien tenter un nouveau coup du côté du club autrichien.

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