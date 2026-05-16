Si l’ASSE a terrassé Rodez en play-offs de Ligue 2 (0-0, 7 tab 6), sa place en Ligue 1 est encore loin d’être assurée.

L’ASSE n’a pas fini de trembler. Portés par un Geoffroy-Guichard incandescent, les Verts ont validé leur ticket pour les barrages de Ligue 1 après leur succès face à Rodez en play-offs de Ligue 2 (0-0, 7 tab 6). Mais alors que Saint-Étienne pensait pouvoir désormais se concentrer uniquement sur son duel pour la montée, un énorme casse-tête pourrait totalement bouleverser le calendrier. Et le PSG ainsi que le RC Lens se retrouvent indirectement au cœur de cette incroyable situation.

Les deux rencontres de barrage entre le 16e de Ligue 1 et l’ASSE sont normalement programmées le 21 mai pour le match aller et le 24 mai pour le retour. Un rendez-vous capital pour le club stéphanois, qui rêve d’un retour immédiat dans l’élite du football français. Mais un scénario bien précis pourrait tout faire basculer. Actuellement 16e de Ligue 1, l’OGC Nice reste sous la menace d’une place de barragiste.

Or, le club azuréen disputera également la finale de la Coupe de France face au RC Lens le 22 mai. Une situation totalement incompatible avec les dates prévues des barrages. En cas de barrage pour Nice, la LFP serait alors contrainte de décaler les deux matchs face à l’ASSE à la semaine suivante, avec un aller programmé le mardi 26 mai et un retour le vendredi 29 mai.

Un embouteillage médiatique rare

Un véritable coup de tonnerre organisationnel… surtout lorsque l’on regarde le calendrier européen. Car la finale de la Ligue des Champions, avec le PSG en immense attente d’un sacre historique, est programmée le 30 mai. Autrement dit, le barrage retour de l’ASSE pourrait se jouer à seulement 24 heures de l’événement le plus attendu du football européen. Une situation totalement folle qui pourrait provoquer un énorme embouteillage médiatique et logistique, notamment autour des diffuseurs, des dispositifs de sécurité et de l’attention médiatique portée au football français.

Du côté de Saint-Étienne, cette incertitude n’est évidemment pas idéale. Les Verts doivent déjà gérer la pression sportive énorme liée à une potentielle montée en Ligue 1. Désormais, il faudra aussi attendre l’évolution du classement de Nice pour savoir quand se jouera réellement ce barrage décisif. L’ASSE n’a pas fini de vivre des montagnes russes dans cette fin de saison complètement dingue.