ASSE : Rodez a pris une décision improbable avant le choc face aux Verts

À quelques heures du play-off face à l’ASSE, Rodez arrive lancé, invaincu depuis 21 matchs. Mais au-delà de la dynamique sportive, les Ruthénois ont aussi décidé de jouer une autre carte : celle de la superstition.

L’ASSE retrouve Rodez ce vendredi dans un contexte brûlant, en play-off d’accession, avec un Geoffroy-Guichard prêt à pousser les Verts vers la suite de leur objectif. Mais en face, le RAF débarque avec une série impressionnante de 21 matchs sans défaite et une confiance totale, presque décomplexée, malgré l’enjeu et l’ambiance du Chaudron.

Les hommes de Didier Santini ne veulent surtout pas bouleverser ce qui fonctionne depuis des mois. Leur force, ils la cultivent dans la continuité, la simplicité… et même une forme d’irrationnel assumé.

« Quand tu perds à un endroit, il faut changer un truc »

Car si le groupe aveyronnais reste fidèle à son plan de jeu et à ses habitudes, un détail a tout de même été modifié avant ce déplacement à Saint-Étienne : l’hôtel.

Les deux dernières fois que Rodez s’était rendu dans le Forez, le RAF était reparti avec deux défaites nettes (0-2 puis 0-4). Une statistique qui a fini par peser dans les esprits du staff.

« Quand tu perds à un endroit, il faut changer un truc. Ce sera l’hôtel. On est des gens superstitieux, chez nous », a glissé Didier Santini pour L’Équipe, à demi-sérieux mais révélateur d’un état d’esprit où chaque détail compte.

Une décision symbolique, presque anecdotique, mais qui illustre parfaitement la dynamique ruthénoise : un groupe libéré, en pleine confiance, qui assume ses forces tout en cherchant à effacer les mauvais souvenirs.

Le Chaudron comme juge ultime

Côté stéphanois, l’enjeu est tout autre. Dans un stade où la pression sera maximale, les Verts savent qu’ils devront imposer leur rythme face à une équipe capable de renverser n’importe quel scénario.

Philippe Montanier et ses joueurs s’attendent à un match intense, face à une formation qui n’a plus peur de rien et qui a déjà prouvé, cette saison, sa capacité à résister aux moments forts.

Rodez, lui, arrive avec une idée simple : prolonger sa série et continuer à défier la logique, même dans l’un des temples du football français.