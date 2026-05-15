RC Lens Mercato : une sensation de Ligue 2 pour remplacer Wesley Saïd ?

Pour compenser le départ de Wesley Saïd cet été, le RC Lens serait très inspiré d’aller jeter un coup d’œil du côté de Rodez, sensation de Ligue 2.

Le RC Lens va voir Wesley Saïd s’en aller à l’issue de la saison, et la direction sportive va sûrement explorer différentes pistes pour renforcer la rotation offensive et apporter du sang neuf dans le groupe. Pour rappel, Thorgan Hazard est déjà censé arriver, mais un autre renfort offensif ne serait pas à exclure.

Parmi les profils intéressants à aller chercher, le très bon compte HD2F Scouting note le nom de Taïryk Arconte. À 22 ans, l’attaquant formé à Ajaccio s’est relancé à Rodez, une équipe impressionnante où il revenu l’été dernier et avec qui il enchaîne les performances intéressantes en Ligue 2 (14 buts, dont 1 avec Pau, et 3 passes dé cette saison).

Le digne remplaçant de Wesley Saïd ?

« Même si ce dernier évolue dans une position plus haute, il possède toutes les qualités pour évoluer un cran plus bas. ✅ Arconte est un joueur combatif, solide sur ses appuis, doté d’une belle pointe de vitesse et très à l’aise face au but. (47% de tirs cadrés cette saison) 🥅 (Avant le barrage d’hier) Cette saison, il est auteur de 14 buts en championnat (13,1xG) et 3 passes décisives (2,67xG). ⚽️ Arconte est capable de marquer mais aussi de faire marquer : 20 passes clés sur l’exercice en cours. De même, il possède une réelle capacité à jouer dos au jeu avec son jeu de corps.💪 Puissant, il se distingue aussi à travers sa qualité de dribble : 52% de dribbles réussis. ✅ », note HD2F.

Son profil correspond à la philosophie du RC Lens, qui privilégie depuis plusieurs saisons des joueurs jeunes, à fort potentiel, capables de s’intégrer dans un collectif intense basé sur le pressing et les transitions rapides. Dans ce contexte, Arconte apparaît comme un joueur typique du marché ciblé par les Sang et Or : un talent en développement, encore perfectible, mais déjà capable d’apporter de la percussion. Évalué à 1,5 million d’euros par Transfermarkt, il pourrait d’abord intégrer la rotation pour s’acclimater à la Ligue 1 (4 matchs joués). Dans son rapport, Data Scout le compare même à des joueurs comme Balogun (Monaco), Mikautadze (Villarreal), ou encore Ekitike (Liverpool).

Arconte, un joueur « RC Lens compatible »

La réflexion autour de ce type de profil s’inscrit aussi dans la continuité de l’évolution de l’effectif offensif. Wesley Saïd, joueur expérimenté du groupe lensois et qui a réalisé la saison la plus complète de sa carrière, a longtemps occupé un rôle important, laissant un besoin de renouvellement dans ce secteur. Lens doit donc trouver des solutions capables de combiner impact immédiat et potentiel de progression, un équilibre qui correspond au profil d’Arconte.

Si le joueur n’a pas encore l’expérience du très haut niveau en Ligue 1, son évolution en Ligue 2 et sa capacité à franchir des paliers successifs jouent en sa faveur. Le RC Lens, habitué à développer des joueurs issus des divisions inférieures, pourrait voir en lui un pari intéressant sur le moyen terme.

Reste à voir si le dossier sera réellement ouvert par le club, mais Taïryk Arconte s’impose déjà comme un nom à suivre dans la liste des attaquants « RC Lens compatible » pour renforcer son secteur offensif.