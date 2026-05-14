RC Lens : grosse nouvelle pour l’OGC Nice avant la finale de Coupe de France

Après l’annulation d’un train prévu pour 1.000 supporters, la ville de Nice et l’OGC Nice ont décidé d’affréter 15 bus pour permettre aux fans des Aiglons de rejoindre le Stade de France pour la finale de Coupe de France face au RC Lens.

À quelques jours de la finale de la Coupe de France, le déplacement des supporters niçois prend une nouvelle tournure. Initialement, un train d’environ 1.000 places devait être mis en place pour acheminer les fans de l’OGC Nice vers le Stade de France, le 22 mai. Mais cette solution a été annulée en raison de contraintes financières liées aux conditions imposées par la SNCF, laissant la Populaire Sud et les supporters dans l’incertitude.

15 bus affrétés pour remplacer le train annulé

Face à cette situation, la mobilisation s’est rapidement organisée autrement. La ville de Nice et l’OGC Nice ont annoncé ce jeudi la mise en place de 15 bus spécialement affrétés pour assurer le déplacement des supporters vers Saint-Denis. Cette initiative vise à garantir la présence des fans rouge et noir pour soutenir les Aiglons face au RC Lens.

Le coût du dispositif est partagé entre la municipalité et le club, permettant de proposer un tarif fixé à 120 euros aller-retour. Une solution jugée plus accessible dans un contexte où les alternatives ferroviaires et aériennes restent coûteuses ou limitées pour de nombreux supporters.

13.500 places vendues à Nice

Cette décision intervient dans un climat tendu. La Populaire Sud avait vivement dénoncé l’annulation du train, évoquant des tarifs jugés excessifs et un manque de soutien institutionnel. Le groupe avait même évoqué des formes de protestation, tout en réaffirmant sa détermination à soutenir son équipe au Stade de France.

Selon les dernières informations rapportées par ICI Azur, plus de 13.500 places ont déjà été vendues pour les supporters niçois, sur les 19.600 réservées pour la finale. La billetterie a d’ailleurs été prolongée afin de permettre au maximum de fans de trouver une solution de déplacement. Un nombre qui devrait être bien inférieur à celui du RC Lens, dont les supporters vont se déplacer en très grand nombre.

Entre colère, organisation de dernière minute et mobilisation générale, les supporters de l’OGC Nice se préparent donc à un long déplacement vers Paris, avec un objectif clair : pousser leur équipe jusqu’au titre.