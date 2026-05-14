ASSE : Davitashvili envoie un message fort avant le choc contre Rodez

Philippe Montanier a tenu sa traditionnelle conférence de presse à la veille du barrage de Ligue 2 entre l’ASSE et Rodez (20h). Et Zuriko Davitashvili, qui lui a succédé, a fait part de sa grande détermination à poursuivre encore un peu plus loin la saison…

À la veille du barrage décisif face au Rodez AF à Geoffroy-Guichard (20h), Philippe Montanier a apporté plusieurs nouvelles très rassurantes concernant son effectif. Et elles pourraient peser lourd à l’ASSE dans ce rendez-vous capital.

Boakye seul absent

Présent en conférence de presse, Philippe Montanier a confirmé plusieurs retours importants dans le groupe stéphanois : « Kévin Pedro est sélectionnable, tout comme Gautier Larsonneur. Tout est rentré dans l’ordre pour Joshua Duffus et Julien Le Cardinal. Tous sont de potentiels titulaires. »

Une annonce majeure pour l’ASSE, qui retrouvent plusieurs solutions avant un match sous très haute pression. Larsonneur notamment représente un retour capital dans les cages stéphanoises, alors que son expérience pourrait être déterminante dans ce type de rencontre couperet.

« Focus sur l’objectif »

La seule mauvaise nouvelle concerne Augustine Boakye, suspendu pour cette rencontre décisive. Une absence importante offensivement, mais qui semble compensée par les nombreux retours enregistrés cette semaine.

Zuriko Davitashvili, lui, a expliqué que sa blessure à une cheville n’était plus qu’un mauvais souvenir. « Je suis prêt à jouer 90 minutes », a assuré le Géorgien. Qui est revenu sur son trophée de meilleur joueur de Ligue 2… « C’est un grand honneur (d’avoir été élu meilleur joueur de la saison, mais comme je l’ai dit, ce n’est qu’un trophée indivduel. Je ne suis focus que sur l’aspect collectif et ce match très important demain. Pour la confiance, la victoire face à Amiens a été importante. Je pense que tout le monde est prêt à produire un gros match face à une belle équipe qu’on connaît désormais bien. C’est décevant et frustrant de ne pas être monté directement, mais on sait qu’aujourd’hui, les choses sont entre nos mains. Ce sera un match couperet. Il y aura de la pression. Mais le stade sera plein. C’est ce genre de matchs qu’on rêve tous de jouer. Malgré l’enjeu, il faudra prendre du plaisir et tout donner. On est focus sur l’objectif. »

🎙️ Philippe Montanier : "J’ai connu la position de Rodez avec Lens et je doute que l’enchaînement de matchs entre en compte. Je ne table en tout cas pas sur une baisse de régime de cette équipe. (…) On est plusieurs dans le groupe à avoir connu ces play-offs, certains avec… pic.twitter.com/fVOFU4oig2 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

15/05 : Play-off Ligue 2 contre Rodez

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2