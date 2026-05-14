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FRANCE

ASSE Mercato : un attaquant lyonnais vient de signer à Saint-Étienne

Par Bastien Aubert - 14 Mai 2026, 13:05
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Philippe Montanier (ASSE)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

L’ASSE poursuit son recrutement de jeunes talents avec la signature d’attaquant plein d’avenir.

L’ASSE continue d’investir sur l’avenir. Très actif dans la détection régionale, le club stéphanois vient de boucler l’arrivée d’un nouveau jeune talent offensif considéré comme très prometteur : Noa Maganga Verrier. Un profil qui commençait déjà à attirer les regards dans la région lyonnaise.

Un jeune talent passé par le pôle Espoirs de Lyon

Né en 2012, Noa Maganga Verrier s’est distingué cette saison par ses qualités techniques et son explosivité dans les catégories jeunes. Passé par le Stade Amplepuis, le jeune attaquant avait ensuite intégré le pôle espoir de Lyon après des prestations remarquées avec FC Villefranche Beaujolais en U14 R1.

Ses performances ont convaincu les recruteurs de l’ASSE, toujours très attentifs aux meilleurs profils de la région. Rapide, percutant et très à l’aise dans le un contre un, le jeune offensif possède déjà un profil particulièrement recherché dans le football moderne. Capable de créer des différences balle au pied mais aussi de se montrer efficace devant le but, il affiche une palette offensive très complète malgré son jeune âge.

Un profil moderne qui plaît à l’ASSE

En rejoignant l’ASSE, nos confrères de Peuple Vert affirment que Noa Maganga Verrier s’est engagé sur un contrat aspirant de quatre saisons. Une preuve supplémentaire de la confiance accordée par le club à son potentiel.

Le jeune attaquant intégrera les U15 stéphanois dès la saison prochaine avec l’objectif de poursuivre sa progression dans un cadre réputé pour le développement des jeunes talents. Dans un contexte où l’ASSE veut reconstruire durablement autour de sa formation, ce type de signature confirme la nouvelle stratégie mise en place par le club.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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