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FRANCE

OM : un grand rival de Ligue 1 éloigne Genesio (LOSC) de Marseille

Par Bastien Aubert - 14 Mai 2026, 13:00
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Bruno Genesio (LOSC)

Cité sur le banc de l’OM la saison prochaine, Bruno Genesio pourrait tout aussi bien prendre la direction d’un autre club du sud de la France.

Le dossier des entraîneurs commence sérieusement à s’agiter en Ligue 1. Alors que le nom de Bruno Génésio circulait ces dernières semaines autour de l’OM, un autre club du sud de la France pourrait finalement lui couper l’herbe sous le pied. Et il s’agit de l’OGC Nice.

Un avenir de plus en plus flou au LOSC

Selon Nice-Matin, l’entraîneur du LOSC s’orienterait davantage vers un départ en fin de saison que vers une prolongation de contrat. Une réunion avec les dirigeants lillois est prévue une fois l’exercice terminé, mais plusieurs sources indiquent déjà que l’ancien coach de l’OL envisagerait sérieusement un nouveau défi.

Dans ce contexte, l’OGC Nice penserait fortement à Génésio pour prendre les commandes de l’équipe la saison prochaine. Le projet serait porté par le futur groupe américain actuellement en discussions pour reprendre le club azuréen.

L’OM toujours concerné ?

L’idée serait de miser sur un technicien expérimenté et reconnu en Ligue 1 afin de lancer une nouvelle dynamique. Mais une condition reste essentielle : le maintien du Gym dans l’élite. Du côté de l’OM, le nom de Génésio avait été évoqué dans certaines discussions autour du futur du banc olympien, même si le club semble aujourd’hui davantage focalisé sur le présent autour d’Habib Beye. 

Reste que l’intérêt niçois pourrait définitivement éloigner Bruno Génésio de l’environnement marseillais. Le feuilleton des entraîneurs ne fait donc que commencer sur la Côte d’Azur comme en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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