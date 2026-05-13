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FRANCE

OM : Rodolphe Saadé au cœur d’une affaire de licenciement à Marseille ?

Par Louis Chrestian - 13 Mai 2026, 18:00
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Le nom de Rodolphe Saadé continue d’agiter Marseille. Régulièrement évoqué comme le possible futur repreneur de l’Olympique de Marseille, le patron de CMA CGM voit aujourd’hui une ancienne affaire refaire surface autour du Stade Vélodrome.

Partenaire majeur de l’OM et acteur économique devenu incontournable dans la cité phocéenne, Saadé est désormais associé à une polémique liée au licenciement surprise de Martin d’Argenlieu, ancien directeur général du Stade Vélodrome.

Un licenciement qui continue d’interroger

En poste depuis 2014, Martin d’Argenlieu avait pourtant supervisé une période particulièrement positive pour le Vélodrome, avec plus de 1,5 million de spectateurs accueillis sur une seule saison.

Mais en décembre 2024, son départ brutal avait surpris en interne. L’annonce avait été faite juste avant les vacances de Noël, alors même que la fin officielle de son mandat était prévue pour mai 2025.

Après plus de dix ans à la tête de la deuxième plus grande enceinte de France derrière le Stade de France, cette éviction soudaine avait déjà alimenté de nombreuses interrogations à Marseille.

Une pression autour du Tour de La Provence ?

L’affaire a récemment ressurgi après des révélations publiées par Le Monde.

Selon le quotidien, Martin d’Argenlieu aurait été repris par Pablo Longoria après s’être montré réticent à soutenir le Tour cycliste de La Provence, un événement porté par CMA CGM.

Le Monde rapporte notamment :

« Martin d’Argenlieu se souvient d’avoir été tancé par son employeur, Pablo Longoria, pour s’être montré réticent à soutenir le Tour cycliste de La Provence. Quelques semaines plus tard, il était brutalement débarqué. »

Des révélations qui relancent forcément les discussions autour de l’influence grandissante du clan Saadé à Marseille.

Le dossier du rachat de l’OM relancé

Depuis plusieurs années, le nom de Rodolphe Saadé revient régulièrement dans les rumeurs autour d’un possible rachat de l’OM.

Grâce au poids économique colossal de CMA CGM et à sa présence déjà très forte autour du club, beaucoup imaginent l’homme d’affaires prendre encore davantage de responsabilités à l’avenir.

Mais cette ancienne affaire pourrait également raviver certaines interrogations sur l’influence du groupe marseillais dans les sphères sportives et politiques locales.

À Marseille, le dossier Saadé continue plus que jamais de faire parler.

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