OM : trois noms se confirment pour remplacer Beye, dont un chouchou de Lorenzi en Ligue 1

L’OM s’apprête à tourner une nouvelle page de son projet sportif. Alors que Habib Beye devrait quitter son poste en fin de saison, les noms de Galtier et Genesio ont été évoqués, mais pas que…

L’OM prépare un été de transition majeur. Avec l’arrivée programmée de Stéphane Richard à la présidence et de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, le club s’organise pour lancer un nouveau cycle sportif.

Dans ce contexte, l’avenir de Habib Beye semble déjà scellé. Arrivé en février, l’entraîneur n’a pas réussi à stabiliser les résultats marseillais et ne devrait pas être reconduit à l’issue de la saison, malgré son contrat courant jusqu’en 2027.

Le club phocéen vise désormais un profil plus expérimenté et rompu aux exigences de la Ligue 1. Le Phocéen a cité le nom de Julien Stéphan, en poste à QPR, comme cible crédible, mais il n’est pas le seul.

Christophe Galtier, l’option expérience et ADN marseillais

Parmi les pistes prioritaires, Christophe Galtier apparaît comme un candidat très sérieux, comme l’indique RMC Sport.

Ancien joueur de l’OM, le technicien de 59 ans connaît parfaitement la Ligue 1, avec des passages réussis à Saint-Étienne et Lille, où il a été sacré champion de France.

« Entraîner le club de sa ville ne se refuserait pas à ses yeux, même si Galtier sera vigilant et voudra s’assurer que l’OM a des ambitions, malgré les difficultés financières qui s’annoncent », rapporte RMC.

Son profil séduit pour sa capacité à reconstruire des effectifs et à imposer une discipline forte dans des vestiaires sous pression.

Bruno Genesio, la piste de la stabilité et de la modernité

Autre nom qui revient avec insistance : Bruno Genesio. Libre et en fin de cycle à Lille, l’ancien entraîneur de l’OL et de Rennes sort d’une période convaincante, saluée pour sa gestion tactique et sa régularité en Ligue 1 et en Europe.

Apprécié pour sa capacité à développer un jeu structuré et à valoriser les jeunes joueurs, Génésio incarne une option plus “moderne”, en rupture avec les profils plus autoritaires déjà connus à Marseille. Son départ de Lille ouvrirait la voie à une arrivée rapide sur la Canebière.

Éric Roy, chouchou de Lorenzi ?

Parmi les autres profils évoqués pour succéder à Habib Beye, RMC note le nom d’Éric Roy, même s’il n’est pas considéré comme prioritaire à ce stade par la future direction marseillaise.

L’actuel entraîneur du Stade Brestois présente pourtant plusieurs arguments solides. Ancien joueur de l’Olympique de Marseille entre 1996 et 1999, il connaît déjà parfaitement l’environnement du club phocéen et ses exigences particulières. Une expérience passée qui renforce naturellement sa crédibilité dans le contexte marseillais.

Autre élément important : Éric Roy entretient de bonnes relations avec Grégory Lorenzi, futur directeur sportif de l’OM, qui arrivera en provenance de Brest. Une proximité qui pourrait jouer en sa faveur dans la construction du futur projet olympien.

Cependant, malgré ces éléments, la tendance actuelle reste prudente. Le technicien brestois est encore fortement lié à son projet actuel et la dynamique laisse penser qu’il pourrait poursuivre l’aventure à Brest, où il a construit un collectif stable et performant.