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FRANCE

OM : après Marseille, Benatia vers un contrat en or ?

Par Louis Chrestian - 12 Mai 2026, 09:00
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Alors que son aventure à l’Olympique de Marseille touche à sa fin, Medhi Benatia pourrait rapidement rebondir dans un projet particulièrement ambitieux. D’après les informations dévoilées par Fabrizio Romano, le dirigeant marseillais serait dans le viseur d’Al-Ittihad pour occuper le poste de directeur sportif.

Al-Ittihad prépare déjà l’après Ramon Planes

Le club saoudien anticipe un possible départ de Ramon Planes, annoncé proche d’un retour en Europe dans les prochains mois. Afin de préparer cette succession stratégique, les dirigeants d’Al-Ittihad auraient déjà commencé à étudier plusieurs profils capables de prendre les commandes du secteur sportif.

Parmi les noms ciblés figure donc Medhi Benatia, dont le travail à Marseille n’est pas passé inaperçu malgré une saison mouvementée autour du club phocéen.

Benatia au cœur des réflexions du club saoudien

Toujours selon Fabrizio Romano, l’actuel directeur sportif de l’OM ferait partie des pistes sérieusement observées par Al-Ittihad. Aucune négociation avancée n’aurait toutefois été entamée à ce stade et aucun accord ne serait encore proche.

Cette révélation confirme néanmoins que le profil de Benatia conserve une belle cote sur le marché international. Son expérience du très haut niveau, son réseau et sa connaissance du football européen séduiraient particulièrement les décideurs saoudiens.

Un départ de Marseille désormais inévitable ?

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Medhi Benatia semble se rapprocher doucement mais sûrement d’une nouvelle aventure. Après avoir participé à la reconstruction de l’OM, l’ancien défenseur pourrait être tenté par le défi financier et sportif proposé par l’Arabie Saoudite.

Reste désormais à savoir si cet intérêt se transformera en véritable offensive dans les prochaines semaines. Une chose est sûre : le nom de Benatia continue d’agiter les coulisses du mercato.

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