ASSE : le meilleur joueur de Ligue 2 envoie un message fort aux Verts !

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L’AS Saint-Étienne tient peut-être son véritable patron pour cette fin de saison. Récompensé lors des trophées UNFP, Zuriko Davitashvili a été élu meilleur joueur de Ligue 2 après une saison exceptionnelle sous les couleurs stéphanoises.

Mais malgré cette distinction prestigieuse, l’ailier géorgien a rapidement remis les pendules à l’heure : pour lui, la mission est loin d’être terminée.

Davitashvili, le grand homme de la saison stéphanoise

Avec 14 buts et 5 passes décisives, Zuriko Davitashvili a tout simplement porté l’attaque des Verts cette saison. Percutant, décisif et régulier, le Géorgien s’est imposé comme le joueur le plus influent de l’effectif stéphanois.

Arrivé avec beaucoup d’attentes, il a rapidement franchi un cap pour devenir l’un des joueurs les plus redoutables du championnat. Ses performances ont souvent permis à l’ASSE de rester en vie dans la course à la montée.

Ce trophée UNFP vient donc récompenser une saison pleine, où Davitashvili a su faire basculer plusieurs rencontres à lui seul.

Un discours qui plaît déjà aux supporters

Mais ce qui marque encore plus les supporters stéphanois, c’est l’état d’esprit affiché par le joueur après sa récompense. Loin de savourer individuellement son trophée, Davitashvili a immédiatement recentré le débat sur l’objectif collectif :

“Je voulais remercier tous les joueurs qui ont voté pour moi. C’est un honneur de recevoir ce trophée. C’est une récompense individuelle mais il est beaucoup plus important de souligner notre belle saison.”

Le Stéphanois a également rappelé que rien n’était encore terminé pour les Verts :

“Je suis désolé de ne pas être là ce soir mais la saison n’est pas terminée. Il reste encore des échéances.”

L’ASSE joue son avenir… avec Davitashvili comme arme fatale

Le message est limpide : l’objectif principal reste la montée en Ligue 1. Et dans cette dernière ligne droite, l’ASSE comptera plus que jamais sur son joueur vedette.

Ce vendredi à Geoffroy-Guichard, les Verts disputeront un match capital face au vainqueur du duel entre le Red Star FC et le Rodez Aveyron Football pour décrocher une place en barrage final.

Dans un contexte aussi tendu, Zuriko Davitashvili apparaît aujourd’hui comme l’homme capable de faire rêver tout un peuple vert.

Une saison déjà réussie… mais pas encore terminée

En remportant le trophée de meilleur joueur de Ligue 2, Davitashvili entre déjà dans les joueurs marquants de la saison stéphanoise. Mais le Géorgien veut désormais terminer le travail.

Et du côté de Geoffroy-Guichard, tout le monde espère que le meilleur joueur du championnat offrira aussi le plus beau des cadeaux : un retour de l’ASSE en Ligue 1.