FC Nantes : Baptiste Drouet déjà proche d’un retour en Ligue 1 ?

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Quelques semaines seulement après son départ du FC Nantes, Baptiste Drouet pourrait déjà retrouver un poste dans l’élite du football français. Et pas n’importe où.

Selon les informations de Ouest-France, l’ancien recruteur nantais ferait partie d’une short-list de quatre noms étudiés par le Stade Brestois 29 pour le poste de directeur sportif.

Brest prépare l’après Lorenzi

Le club breton anticipe déjà un possible départ de Grégory Lorenzi, annoncé avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille pour prendre les commandes du secteur sportif olympien.

Dans cette optique, plusieurs profils sont actuellement étudiés en interne afin de poursuivre le travail réalisé ces dernières saisons à Brest.

Et parmi eux, le nom de Baptiste Drouet revient désormais avec insistance.

Une sortie très remarquée après son départ de Nantes

Le timing de cette possible nomination ne passe évidemment pas inaperçu. Depuis son départ du FC Nantes, Baptiste Drouet s’était notamment fait remarquer par ses prises de parole très critiques envers la famille Kita et la gestion interne du club nantais.

Des déclarations qui avaient fortement fait réagir autour du club, dans un contexte déjà extrêmement tendu après une saison compliquée.

Malgré cela, le recruteur français conserve visiblement une belle cote auprès de plusieurs dirigeants de Ligue 1.

Une situation qui risque de faire grincer des dents à Nantes

Du côté des supporters nantais, cette possible promotion pourrait être difficile à avaler. Car pendant que le FC Nantes s’apprête à reconstruire en Ligue 2, Baptiste Drouet pourrait lui rebondir immédiatement dans un club stable de Ligue 1.

Une situation forcément ironique pour certains observateurs, surtout après les tensions apparues ces derniers mois autour du recrutement et de la direction sportive des Canaris.

Brest prêt à miser sur lui ?

Reconnu pour son travail de scouting et sa connaissance du marché français, Baptiste Drouet pourrait représenter un profil intéressant pour Brest afin de poursuivre sa progression dans l’élite.

Reste désormais à savoir si le club breton décidera réellement de lui confier les clés du sportif dans les prochaines semaines. Une chose est sûre : l’ancien Nantais n’aura pas mis longtemps avant de revenir au cœur des discussions du mercato des dirigeants.