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FRANCE

FC Nantes : un départ surprise déjà acté et un nouveau gardien attendu ?

Par Louis Chrestian - 12 Mai 2026, 12:00
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non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le chantier commence déjà du côté du FC Nantes. Alors que les Canaris préparent activement leur effectif pour la saison prochaine, un premier mouvement important semble déjà se dessiner dans les buts nantais.

Selon les informations d’Emmanuel Merceron, un nouveau gardien devrait rejoindre le FC Nantes cet été, même si Patrik Carlgren pourrait finalement poursuivre l’aventure au club.

Alexis Mirbach vers un départ inattendu ?

Mais la véritable surprise concerne surtout Alexis Mirbach. Le jeune portier nantais disposerait déjà de plusieurs sollicitations en Ligue 2 et en National pour aller chercher du temps de jeu et continuer sa progression.

Une situation qui interpelle forcément certains supporters nantais. Car dans un contexte où le FC Nantes évoluera justement en Ligue 2, beaucoup imaginaient Alexis Mirbach obtenir une vraie opportunité afin de s’aguerrir directement avec les Canaris.

Finalement, le club semble privilégier une autre stratégie pour son jeune gardien.

Nantes prépare l’arrivée d’un nouveau portier

Toujours selon Emmanuel Merceron, le FC Nantes souhaite renforcer ce poste avec l’arrivée d’un autre gardien durant le mercato estival.

Reste désormais à savoir si ce futur portier arrivera dans un rôle de titulaire potentiel ou simplement pour compléter la rotation avec Carlgren.

Cette décision montre en tout cas que les dirigeants nantais veulent rapidement stabiliser un secteur clé avant le début de la prochaine saison.

Un mercato déjà lancé chez les Canaris

Après une saison extrêmement compliquée, Nantes semble vouloir avancer vite sur plusieurs dossiers afin de préparer sa reconstruction.

Le poste de gardien devient ainsi l’un des premiers gros chantiers du mercato nantais. Et le probable départ d’Alexis Mirbach pourrait bien être le premier mouvement d’une longue série cet été.

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