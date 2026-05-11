FC Nantes : la gestion catastrophique des Kita dévoilée, les supporters explosent !

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La relégation du FC Nantes en Ligue 2 ne serait pas simplement un accident sportif. Pour beaucoup d’observateurs, elle est surtout la conséquence directe d’années de chaos en interne. Et les révélations de Romain Molina sur la gestion du club par Waldemar et Franck Kita dressent un tableau particulièrement inquiétant.

Organigramme flou, guerres internes, décisions émotionnelles, absence totale de stratégie sportive… le FC Nantes semble avoir sombré dans un fonctionnement devenu incontrôlable.

Et le plus inquiétant pour les supporters nantais, c’est que rien ne semble réellement changer.

Un FC Nantes sans véritable direction sportive

Premier constat accablant : le FC Nantes fonctionnerait aujourd’hui sans véritable structure claire.

Selon Romain Molina, le club ne possède ni directeur sportif, ni coordinateur sportif réel, ni véritable patron administratif capable de centraliser les décisions.

À la place, Nantes accumulerait des postes jugés inutiles ou redondants. Molina évoque notamment deux directeurs commerciaux pour des fonctions similaires, un secrétaire général basé à Paris quasiment absent et une DRH en télétravail permanent.

Le journaliste résume la situation avec une phrase terrible :

« Il y a plus de gens pour être directeur commercial que pour faire le recrutement à Nantes. »

Résultat : personne ne pilote réellement le projet sportif du club, tandis que toutes les décisions importantes remontent directement à Waldemar Kita.

Waldemar et Franck Kita : un duo qui se déchire

L’autre énorme problème du FC Nantes serait la relation extrêmement tendue entre Waldemar Kita et son fils Franck.

Officiellement directeur général du club, Franck Kita serait pourtant de plus en plus isolé et absent du quotidien nantais.

Selon Molina, père et fils s’opposeraient régulièrement sur presque tous les grands dossiers : ventes de joueurs, choix des entraîneurs, avenir du club ou encore offres de rachat.

« Le père ne veut pas, le fils à un moment donné était ouvert. »

Cette guerre permanente aurait totalement paralysé certaines décisions importantes ces dernières saisons.

Et pendant que les tensions internes explosent, le club continue de s’enfoncer sportivement.

Un club dirigé par les émotions et les “courtisans”

C’est probablement la partie la plus folle des révélations de Molina.

Selon lui, le FC Nantes fonctionnerait aujourd’hui au gré des influences et des personnes qui gravitent autour des Kita.

Agents, anciens kinés, responsables billetterie, directeurs commerciaux, consultants médiatiques… tout le monde donnerait son avis directement à Waldemar Kita.

« Nantes, c’est un club dirigé par la peur, les émotions et les courtisans. »

Le propriétaire nantais prendrait alors ses décisions en fonction des dernières personnes qui lui parlent plutôt qu’à travers une réelle logique sportive ou économique.

Une méthode qui aurait conduit à des choix totalement incohérents ces dernières années.

Une catastrophe financière annoncée

Sportivement en difficulté, Nantes serait également dans une situation financière extrêmement fragile.

Les chiffres dévoilés par Molina sont impressionnants : le club générait environ 42 millions d’euros de revenus pour… 55 millions de masse salariale.

Le déficit structurel aurait atteint 52 millions d’euros.

Face à cette situation, Waldemar Kita aurait dû vendre plusieurs joueurs dans l’urgence tout en réduisant brutalement les dépenses.

Mais là encore, rien n’aurait été anticipé, notamment concernant la chute des droits TV.

« Nantes, contrairement à d’autres clubs, n’a rien anticipé. »

Luis Castro sacrifié dans un vestiaire sous tension

Le cas Luis Castro symbolise également le chaos nantais.

Très apprécié pendant la préparation estivale, l’entraîneur semblait avoir convaincu une partie du club. Certains rêvaient même d’une saison ambitieuse.

Mais rapidement, les tensions internes auraient pris le dessus.

Selon Molina, Anthony Lopes et plusieurs cadres du vestiaire auraient fortement poussé contre le technicien portugais, conduisant à son départ.

Ahmed Kantari puis Vahid Halilhodzic auraient ensuite hérité d’une situation devenue ingérable, avec un vestiaire décrit comme totalement fracturé.

Les supporters désignent clairement les responsables

Du côté des supporters nantais, la colère est immense.

Pour une grande majorité d’entre eux, la relégation en Ligue 2 porte un nom : la famille Kita.

Depuis plusieurs saisons déjà, les tensions étaient nombreuses autour de la gouvernance du club. Mais cette descente semble avoir définitivement brisé le lien entre les dirigeants et une partie du public de la Beaujoire.

Beaucoup craignent désormais que le FC Nantes s’installe durablement dans la crise.

Selon vous, quel est le vrai responsable de la relégation en Ligue 2 ? — But! FC Nantes (@ButNantes) May 9, 2026

Et maintenant ?

Le plus inquiétant reste peut-être l’avenir.

Selon Molina, les Kita ne prévoiraient aucun changement majeur dans leur fonctionnement malgré la relégation.

Pas de révolution interne, pas de nouveau directeur sportif, pas de restructuration profonde.

Le pari serait simple : remonter rapidement en Ligue 1 avant de tenter une revente du club dans de meilleures conditions économiques.

Mais l’histoire récente du football français montre qu’un retour immédiat en Ligue 1 est loin d’être garanti.

Et à Nantes, certains commencent sérieusement à craindre que le cauchemar ne fasse que commencer…