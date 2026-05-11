ASSE : un départ se prépare dans le staff de Montanier

L’ASSE s’apprête à tourner une nouvelle page en interne. Alors que la saison touche à sa fin et que le club se projette déjà vers le prochain exercice, un nouveau changement va intervenir dans l’ombre du vestiaire stéphanois. Présent depuis plusieurs années au quotidien auprès du groupe professionnel, Fabrice Di Natale devrait quitter les Verts dans les prochaines semaines. Une décision qui marque la fin d’une aventure débutée en 2016 et qui oblige désormais l’ASSE à s’organiser pour lui trouver un successeur.

Dans un club de football, certaines fonctions restent méconnues du grand public mais sont pourtant essentielles au bon fonctionnement de l’équipe première. C’est précisément le cas du rôle d’intendant, un poste stratégique dans la vie quotidienne d’un vestiaire professionnel. Et à l’ASSE, Fabrice Di Natale faisait partie des visages incontournables du centre d’entraînement depuis plusieurs saisons.

Un départ important dans l’ombre du vestiaire stéphanois

Arrivé à l’ASSE en 2016, Fabrice Di Natale s’est imposé au fil des années comme un élément apprécié aussi bien par les joueurs que par les différents staffs techniques passés par le club. Discret médiatiquement, l’intendant occupait pourtant une place centrale dans l’organisation quotidienne de l’équipe professionnelle.

Gestion des équipements, préparation des séances d’entraînement, logistique des déplacements, organisation des vestiaires ou encore suivi du matériel : les missions sont nombreuses et demandent une disponibilité permanente. Dans les clubs professionnels, l’intendant est souvent l’un des premiers arrivés le matin et l’un des derniers à quitter les installations.

L’ASSE déjà à la recherche d’un successeur pour Di Natale

Selon nos informations, Fabrice Di Natale aurait pris la décision de quitter l’ASSE à l’issue de la saison. Un choix personnel qui intervient dans une période de transition importante pour les Verts.

Ce départ ne passe pas inaperçu en interne. Très apprécié du groupe professionnel, Di Natale entretenait des relations privilégiées avec de nombreux joueurs. Son expérience et sa connaissance du fonctionnement du club faisaient de lui un relais important au quotidien. A l’ASSE, le binôme formé par Frédéric Emile et Fabrice Di Natale assurait une continuité importante malgré les nombreux changements d’entraîneurs et de directions sportives observés ces dernières années.

Avec ce départ annoncé, l’ASSE va devoir recruter un nouvel intendant capable de s’intégrer rapidement dans un environnement exigeant. Les dirigeants stéphanois ont d’ores et déjà lancé des recherches pour trouver le futur intendant de l’équipe première.