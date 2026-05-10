Si l’ASSE devra passer par la case barrages vendredi à Geoffroy-Guichard, Philippe Montanier peut compter sur de premières bonnes ondes.

Plus de récupération pour les Verts

À quelques jours du rendez-vous crucial des barrages, l’ASSE reçoit enfin quelques bonnes nouvelles dans une période où la pression est maximale. Le premier avantage est simple mais loin d’être négligeable : le temps de récupération. Quel que soit l’adversaire, le Red Star FC ou le Rodez AF, les Verts auront trois jours de repos supplémentaires, un écart significatif à ce stade de la saison. Dans un contexte de fatigue accumulée, cela peut peser lourd.

Les Verts arrivent lancés

Sur le plan sportif, Philippe Montanier voit également plusieurs motifs d’espoir. Malgré une série récente compliquée, ponctuée de trois défaites de rang, certains joueurs ont envoyé des signaux positifs contre Amiens. Aimen Moueffek s’est illustré avec un but et une entrée tranchante, Lucas Stassin a été décisif avec 2 passes et 1 but, tandis que Maxime Bernauer a apporté de la stabilité dans la relance. Enfin, Zuriko Davitashvili confirme son statut de leader offensif avec déjà 14 buts cette saison, en plus d’une nouvelle passe décisive. Une dynamique individuelle qui arrive au bon moment.

Les supporters stéphanois font bloc

Enfin, l’ASSE pourra compter sur un Geoffroy-Guichard prêt à jouer son rôle de douzième homme. Le stade s’annonce une nouvelle fois plein, dans la continuité des fortes affluences de la saison. Face à Amiens, plus de 39 000 supporters avaient répondu présent, confirmant une ferveur intacte malgré les résultats irréguliers. Dans ce contexte, les Verts abordent les barrages avec moins de certitudes sportives, mais avec quelques atouts psychologiques qui pourraient faire la différence.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2